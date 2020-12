Las mujeres encabezarán las candidaturas legislativas

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles aprobaron por mayoría la reforma en la ordenanza de la paridad de género. A partir de lo votado en el recinto, Villa Mercedes se adhiere a la ley provincial que indica que las mujeres encabezarán las listas de candidatos para los comicios electorales en los cargos colegiados y que la cantidad de postulantes deben ser cincuenta por ciento femeninos y la otra mitad masculinos.

El 10 de noviembre último, los concejales de la ciudad aprobaron por unanimidad el proyecto de ordenanza. En esa oportunidad el legislador Diego González, del Frente Unidad Justicialista, había solicitado la incorporación de la obligatoriedad de que las mujeres encabecen las listas frente a un comicio para el Concejo Deliberante y el Tribunal de Contralor, pero sus pares no estuvieron de acuerdo. Es por eso que a los pocos días presentó nuevamente un proyecto que, después de un largo debate, fue consensuado por doce votos a favor y uno en contra. “Nuestra propuesta tenía que ver con lo que había presentado el Gobernador en la Cámara de Diputados de la Provincia, pero no fue aceptado en ese momento. Entonces los cinco concejales del bloque presentamos el plan para que en las próximas elecciones, además de la paridad de género, las mujeres lideren las listas. El escrito estuvo en las comisiones de Interpretación y Asuntos Legales y en la de Género, Diversidad e Igualdad, fue un tratamiento en conjunto y logramos sacar el despacho y la aprobación”, explicó.

El proyecto es para que en las elecciones, además de la paridad de género, las mujeres sean cabeza de lista. Diego González.

La concejala Lucrecia Soria, del bloque Todos Unidos, planteó que la disposición también aplique para los cargos ejecutivos del Municipio, como por ejemplo para una intendencia, pero la moción fue rechazada ya que lo consideraron inconstitucional. “Esto es para los cargos colegiados, no para los ejecutivos, esto no significa que pueda haber una mujer como postulante a intendente, sino que no se obliga a que así sea, la fórmula puede ser binomio mujer-hombre o viceversa, o pueden ser dos del mismo sexo. La diferencia está en que quien ejecuta es una sola persona”, agregó González.

Esto repara la inequidad, trae verdadera justicia social y salda una deuda con las mujeres y las disidencias. Grisel Pollacchi.

El acuerdo en la sesión causó alegría en la Secretaría Municipal de la Mujer. “Fue un día de celebración porque se logró la modificación por la que tanto veníamos trabajando e impulsando desde nuestra dependencia. Así se inicia el camino a una democratización de nuestra vida política. Esto incorpora el espíritu fundamental de la innovadora ley provincial. Creemos que la normativa repara la inequidad, trae verdadera justicia social y salda una deuda con las mujeres y las disidencias”, sostuvo Grisel Pollacchi, la responsable del área.

Redacción - NTV