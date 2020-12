Rocas Vivas, una banda tributo a Miguel Mateos

Con una impronta más rockera, eléctrica y nostálgica, César Blanco, Gustavo Suárez, Ave Torres, Daniel Milone y Javier Bentivegna decidieron homenajear a Miguel Mateos y formaron Rocas Vivas, la banda tributo que se presentará por primera vez hoy a las 21:30 (repetirá mañana en el mismo horario) en All Right. Los gustos musicales de los cinco integrantes se traspasan por la mística del cantautor y decidieron armar un tributo que mantenga viva la esencia de su repertorio extenso y variado.

La banda comenzó a ensayar a mediados del año pasado cuando Gustavo y César dejaron de lado El Rito, la banda tributo, pero de Soda Stereo y Gustavo Cerati, que estuvo durante cinco años en actividad. “Una noche nos bajamos del escenario y coincidimos en que ese sería el último show. Necesitábamos nuevas propuestas”, contó Suárez, fundador de la histórica banda local La Nona.

La dupla no quería dejar de tocar y compartir un proyecto en común. Entre las propuestas rondaba la idea de homenajear a otro músico de la camada ochentosa que en su momento fomentó las ganas de los artistas puntanos a vincularse con la música y los escenarios. “Pensamos en tres artistas: Charly García, Andrés Calamaro y Miguel Mateos. Coincidimos en que Mateos era el indicado porque no solo era más rockero que el resto, sino que sería un homenaje novedoso. En San Luis no existe otra banda que interprete su repertorio”, explicó el guitarrista.

Los ensayos comenzaron y también el estudio de cada canción para que suene bien y principalmente, no cambie la esencia. “Queríamos algo dinámico y también comercial. Que guste y llame la atención. En la lista de temas están sus canciones más conocidas, tanto de su carrera solista como en su época de Zas”, agregó el músico, que luego llamó a sus antiguos compañeros de El Rito para seguir. Algunos aceptaron, otros no, y aparecieron nuevos músicos que se sumaron a la banda.

Luego de consolidar el grupo, afilar los temas en cada ensayo y sentirse listos para subir al escenario, los músicos debieron esperar diez meses para presentarse. “Es la primera vez que nos verán en acción por culpa de la cuarentena. Esperemos que a la gente le guste tanto como a nosotros lo que preparamos. Nos rememora nuestras mejores épocas de juventud, cuando recién nos iniciábamos como músicos”, expresó Suárez, quien desde siempre tuvo a Mateos como su referente.

Rocas Vivas desea no quedarse solamente entre las cuatro paredes de un bar. Tienen un objetivo aún más grande no solo por sus preferencias, sino porque los integrantes tienen una gran trayectoria en la historia del rock local y quieren seguir creciendo en experiencias. “Deseamos llenar teatros, tocar en eventos privados o fiestas grandes. Ya no estamos para pequeñeces y sentimos que esta nueva formación nos ayudará a seguir en carrera”, explicó el guitarrista.

Día: Hoy y mañana

Hora: 21:30

Lugar: All Right, Illia 172

Entrada: 200 pesos