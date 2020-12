Estudiantes quiere volver a sonreír para seguir creyendo

Estudiantes recibe hoy a las 18 en el "Juan Gilberto Funes" a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por la cuarta fecha de la Reválida de la Zona Sur del Federal A de AFA. El partido será dirigido por el bahiense Sergio Testa.

El "Verde" está obligado a ganar. Está a cuatro puntos del líder Desamparados, que hoy tendrá fecha libre, y un triunfo lo dejaría a tiro de la cima, único lugar que vale para pelear por algún ascenso a la Primera Nacional.

La dupla técnica Aldo Paredes - Sergio de la Fuente tendrá que hacer un cambio obligado. El "Vasco" Basterrechea fue expulsado en San Juan y no podrá ser de la partida esta tarde. Hay dos nombres que suenan fuerte para ganarse ese lugar: uno es el de Alexis Lucero, un zurdo que también puede desempeñarse como lateral, y el otro es Juan Rosales, un central de gran porte que tiene muy buen juego aéreo.

La transmisión del partido se podrá seguir de manera gratuita por la web de El Diario, con la previa de "Dame Pelota" por FM Lafinur.

Si Círculo Deportivo viene con un nueve de área, ahí puede que Rosales gane la pulseada, pero si Facundo Oreja se decide por un "rapidito", el puesto de central le puede caer mejor a Lucero, por su velocidad.

El resto del equipo será el mismo que viene de jugar en San Juan ante Desamparados. La dupla técnica está conforme con el rendimiento: creen que lo mejor es darles confianza y rodaje a los mismos que vienen siendo de la partida.

El fuerte de Estudiantes es la línea de cuatro. En esa parte de la cancha el equipo tiene solidez y se fue afianzando en estos dos cotejos que disputó. En el medio está, por el momento, el déficit. Hace muy bien la parte de contención con César Cocchi y Federico Olariaga, pero le falta generar fútbol. Es ahí donde tienen que aparecer Maximiliano Meza y Pablo López para alimentar a los de arriba, Eric Soloppi y Lucas Quiroga.

De a poco las piezas se van aceitando. Es un plantel joven. Por ahí la ansiedad les juega en contra y falta ese último pase preciso para lastimar al rival. Daniel Garro, el hombre que le puede aportar ese salto de calidad, no está en su plenitud física y es por eso que ingresa en los segundos tiempos. Su velocidad y la capacidad que tiene para romper líneas son armas que lo ayudarían al equipo puntano.

El "Verde" no puede dejar escapar más puntos si es que quiere soñar con el ascenso. Solo el primero del grupo de siete equipos que integra clasifica a la otra fase del certamen. Por el momento está a cuatro unidades del objetivo, pero hoy puede quedar a uno si gana y se dan algunos resultados.

El rival de esta tarde no llega de la mejor forma, pero no hay que confiarse. Partidos son partidos y hay que jugarlos. Es un grupo muy parejo donde no hay un "cuco" ni un candidato.

Estudiantes tiene que hacerse fuerte en casa y sumar lo que más pueda afuera. Además, los de arriba se van a cruzar y quitar puntos entre ellos, pero a eso hay que ayudarlo ganando.

La cita es hoy a las 18 en el "Juan Gilberto Funes", de La Punta. Es un partido clave. Un duelo donde no hay margen de error. Si el elenco puntano no gana se despide de la chance de ascenso. Así de simple es la ecuación.