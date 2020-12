Decomisaron unos 200 kilos de pirotecnia en la ciudad de San Luis

Empatía. Afirmaron que "de a poco" cada vez más gente entiende la importancia de no usar explosivos sonoros. Foto: El Diario.

La pirotecnia cero es un hecho en la ciudad de San Luis y desde hace un mes y medio la Municipalidad recorre los negocios de todo el ejido para concientizar a los comerciantes acerca de la ordenanza que el año pasado aprobó el Concejo Deliberante, que prohíbe la venta de estos explosivos. Sin embargo, en los operativos que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisaron unos 200 kilos de pirotecnia en tres locales de la ciudad. Advirtieron que las multas por no cumplir la norma van desde los 25 mil pesos en adelante y la posible clausura del local.

"Entre la semana pasada y la anterior hicimos decomisos en tres locales de la capital. El más grande fue en un kiosco ubicado en Pedernera y Rivadavia, otro fue en el barrio Eva Perón y el tercero, en el Solidaridad. En total se retiraron 200 kilos de pirotecnia", describió el secretario de Seguridad Ciudadana, Facundo García.

Aseguró que trabajan en el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe la venta de la pirotecnia. "Venimos concientizando y avisándoles que serán infraccionados si comercializan los explosivos, entonces creo que tuvo buenos resultados, porque si no hubiésemos encontrado muchos más", señaló el funcionario de la Comuna.

Indicó que reciben denuncias sobre la venta de pirotecnia a través del 147 o en las redes sociales. También de las asociaciones de padres y madres de personas con autismo y de los y las proteccionistas de animales. "Además, como Policía municipal, hacemos recorridos por los barrios todo el tiempo, porque también controlamos que la gente no arroje escombros en la vía pública y demás", manifestó.

Aseguró que los controles continuarán hasta que terminen las Fiestas de fin de año. "La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene distintas funciones, una de ellas tiene que ver con recorrer los negocios y el cuidado ambiental, en esos operativos también persuadimos para evitar hechos delictivos y realizamos el control de comercio, que vamos a seguir mientras duren las Fiestas, incluso sabemos que en la rotonda de la ruta 147 se arman puestos de comercialización de explosivos y por eso hacemos rondas, para evitarlo", comentó.

"Tenemos que entrar en una nueva etapa de conciencia como sociedad, de entender que no tiene sentido y que por algo se ha trabajado en armar esta ordenanza. Que hacemos mucho daño, tanto a los animales como a los chicos con autismo y a los exveteranos de Malvinas, quienes se ven perjudicados en beneficio de nadie. Veo que mucha gente que me rodea, y también en estos comercios que estuvimos visitando, tiene conciencia de eso y me pone muy contento, espero que todos entremos en esta conciencia y lo entendamos", reflexionó García.

Los operativos comenzaron en noviembre y se realizan desde la periferia al centro de la ciudad, abarcando todas las zonas, a través de un trabajo en conjunto entre distintas áreas de la Municipalidad, como Fiscalización, Defensa Civil, Policía municipal y Tránsito. Además, reciben la asistencia de bomberos y Policía de la Provincia.

Campaña de concientización

La Coordinación de Medios del Municipio puso en marcha la campaña “En La Ciudad, todo el año, Pirotecnia Cero”, en distintos medios y redes sociales para concientizar sobre la implicancia y los riesgos para la salud que conlleva el uso de este tipo de explosivos.

Se trata de mensajes en primera persona, de médicos, veterinarios, ciudadanos y excombatientes de Malvinas, que explican las consecuencias dañinas de la pirotecnia sonora.