Prisión para el hombre que le quemó la casa a su expareja

Veinticuatro horas antes de que el juez de Instrucción Penal 2, Leandro Estrada, resolviera si lo procesaba por incendiar la casa de su expareja, José Ernesto "El Chompi" Paredes intentó convencer al magistrado de que el siniestro en el domicilio del barrio 250 Viviendas no fue su culpa, sino que se trató de un accidente. Nada de lo que dijo sirvió para torcer la fortuna a su favor, ni para revertir el hecho de que los vecinos de la víctima lo vieron salir del domicilio, al que había entrado violentando una ventana, ni tampoco el hecho de que hacía dos años, desde que su expareja, Cintia Rodríguez, terminó la relación, que amenazaba con matarla. Por todo eso, ayer el magistrado no solo lo procesó, sino que también ordenó su traslado a prisión.

Lo procesó por los delitos "Producción de fuego" y "Actos de crueldad animal", porque cuando quemó la vivienda, las flamas no solo arrasaron con muebles y con la moto de Rodríguez, sino que también acabaron con la vida de sus mascotas: un perro, una perra y su cría.

Los testimonios recolectados a lo largo de la investigación le permitieron sostener al juez que el sábado 12 de este mes, aproximadamente a las 19, Paredes fue hasta la casa 1 de la manzana 782, donde vive su expareja. El hombre sabía que en la vivienda no habría nadie, porque la mujer y sus tres hijos estarían en lo de su familia, festejando el cumpleaños de la única hija que tienen en común.

Entonces, trepó el tapial del patio trasero y, ya en el domicilio, violentó las rejas de una de las ventanas, la que da al comedor. Una vez dentro, prendió fuego el sofá y luego fue hasta la habitación de su ex y encendió el colchón. Pero cuando se dirigió nuevamente hacia la ventana por la que había entrado, las llamas que consumían el sillón le taparon esa salida y entró en desesperación: quiso apagar el fuego, que se apoderaba del dormitorio.

En ese instante los vecinos, que habían notado que la casa se quemaba y pensaron que estaban los niños dentro, derribaron la puerta principal a patadas.

Entonces, "El Chompi" aprovechó y salió como un rayo, sacudiéndose un brazo que se había quemado.

Los vecinos filmaron ese momento. De hecho quedó registrado en un video cuando Paredes salió, encendió un cigarrillo y les dijo: "Voy a llamar a los bomberos". Se subió a su bicicleta, que había dejado apoyada sobre la pared de la vivienda, y se fue, para después no regresar más.

Rodríguez, que no se había animado a denunciar al acusado hasta entonces, no tuvo dudas de que el incendio había sido intencional y que su ex era el responsable, porque unos días antes le había dicho que la asesinaría a ella y a sus hijos.

El lunes, Paredes le dio su versión al juez instructor. Contó que el sábado en cuestión, alrededor de las 17, fue hasta lo de su ex. "Era el cumpleaños de mi nena y yo estaba mal porque ella (Rodríguez) no me había dejado verla", dijo.

"Yo había empezado a tomar alcohol. Fui a la casa, entré por una parte de la ventana que estaba rota. Me senté en el sillón, me fumé un cigarrillo, me puse a llorar en el sillón. Y me desperté en una nube de humo. No sé cómo se provocó el incendio", aseguró el joven de 30 años.