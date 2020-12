Los abuelos festejaron la Navidad en las residencias

La Nochebuena llenó de alegría a los abuelos que están alojados en los asilos y residencias para adultos mayores en Villa Mercedes. Los directivos de cada lugar prepararon un menú especial para pasar la velada. También compartieron algunos panes dulces, brindaron con sidra y cada uno recibió un regalo en el árbol de Navidad.

"Este año fue atípico y muy difícil para ellos porque estaban acostumbrados a que llegaba esta fecha y sus familias los venían a buscar, los llevaban a cenar y a la madrugada los traían nuevamente. Pero en pandemia todo cambió, quien se lo llevaba debía volver con un PCR negativo y eso implicaba que tuviesen que estar en sus viviendas mínimo cuatro días y muchas familias no pueden hospedarlos por los cuidados que necesitan. Todos se quedaron a compartir los sánguches de miga y la pata flambeada que preparamos", explicó Ana María Pérez, encargada administrativa de un hogar ubicado en Balcarce y Colón.

También contó que en la institución viven 35 abuelos y que la mayoría esta lúcida. "Son como niños, estaban muy ansiosos por la Navidad. Como hemos extremado los protocolos le pedimos a su grupo familiar que acercara presentes y los pusimos en el arbolito. Además, nosotras armamos unas bolsitas de tela en forma de botita y ahí les pusimos un pan dulce; estaban muy contentos", contó.

Chin Chin. Luego de haber compartido una comida especial, las abuelas levantaron sus copas para brindar. Foto: Gentileza.

En otro sector de la ciudad, en una residencia situada en Ayacucho al 200 conmemoraron la fiesta religiosa comiendo un pollo arrollado. "Acá son todas mujeres, la mayor tiene 93 años y la más chica, 76. Todas están muy bien de salud y esperaban la Nochebuena. Les pusimos obsequios, como todos los años. Antes iban a cenar a sus casas y tenían que venir a buscar el regalo, pero este año estuvieron todas acá porque son conscientes de la pandemia y no quisieron salir. Reciben visitas una vez a la semana pero están bien distanciados y con barbijo", contó Yamila Miranda, encargada del lugar. Además, relató que las abuelas estuvieron alegres en la mesa navideña y se acostaron una vez concluido el brindis.

"Fue un año difícil para ellas porque muchas veces las notamos tristes por no poder ver a sus seres queridos cuando estábamos en cuarentena, por eso implementamos las videollamadas para que puedan sentirlos más cerca, pero los ojitos decaídos eran notorios. Ahora están mejor porque los pueden ver con todos los cuidados correspondientes. En todos estos meses no tuvimos ningún caso de coronavirus", destacó Miranda.

Pero cada institución vive realidades diferentes. Algunos ancianos tienen distintas patologías que les impiden recordar qué día es. Eso sucedió en la residencia hogar que funciona en el barrio Las Mirandas. "Tenemos a 26 internos, pero la mayoría está en su mundo, no recuerda a personas y no sabía que era Navidad. Normalmente en las Fiestas los llevaban las familias, pero por los recaudos que implementamos no se pudo. Del total, la mitad es soltera sin hijo y puede tener algún hermano también grande, pero no se ven. Solamente siete quisieron brindar y disfrutar de las empanadas", aseguró Carlos Aguirre, presidente y director del edificio.

