EEUU registra récord de muertes diarias por coronavirus

Estados Unidos registró un récord de 3.725 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, en medio de la preocupación por el lento avance de la vacunación en el país más afectado por la pandemia, informó este miércoles la Universidad Johns Hopkins (JHU).



Estados Unidos sumó además otros 247.646 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, con lo que ya acumula más de 19,5 millones, incluyendo más de 338.500 muertes por la enfermedad, según la base de datos de JHU.



Asimismo, el país alcanzó el martes un nuevo récord de 124.686 personas hospitalizadas con COVID-19, informó la plataforma especializada el Covid Tracking Project (CTP).



El martes fue el vigésimo octavo día consecutivo en que EEUU Unidos se mantiene por encima de las 100 mil hospitalizaciones actuales.



Todos estos datos se conocen mientras crece la inquietud ante el lento avance del proceso de vacunación en el país, donde apenas se inmunizaron hasta ahora 2 de los 10 millones de personas que el Gobierno esperaba tener inmunizados para fin de año.



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el mandatario saliente, Donald Trump, se está quedando "muy atrás" en lo referente a la distribución de la vacuna contra la Covid-19.



"Así como lo he temido, los esfuerzos para distribuir y administrar la vacuna no están progresando como deberían", lamentó Biden.



Advirtió que si el programa de vacunación sigue a este ritmo "llevará años, no meses, vacunar a toda la población" y trazó un plan para distribuir 100 millones de vacunas, lo suficiente para inmunizar a unos 50 millones de personas, en sus primeros 100 días de mandato.



Pero para ello el Congreso tendrá que dar el visto bueno para lograr los fondos necesarios.



El principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, en tanto, admitió también ayer que la cantidad de inoculados hasta ahora es diez veces menor a la prevista y alertó que la pandemia se salió de control y podría empeorar en enero.



Estados Unidos "ciertamente no está en los números en que queríamos estar a fines de diciembre" en cuanto a personas vacunadas contra el coronavirus, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas.





Hasta el día de ayer, se habían distribuido alrededor de 11,4 millones de dosis de las dos vacunas autorizadas hasta ahora por el ente regulador de Estados Unidos, la de las farmacéuticas Pfizer/BioNtech y Moderna.



Ya se administraron 2.127.143 dosis, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.



Desde que el país comenzó su campaña de vacunación, el 14 de diciembre, varios de los funcionarios de mayor rango en la jerarquía institucional se la administraron, entre ellos el vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Biden se vacunó en un evento televisado la semana pasada y lo mismo hizo el martes la vicepresidenta electa, Kamala Harris, quien dijo que no sintió ninguna molestia y recomendó que lo haga la mayor parte de la población posible.

Télam-HS