Lo investigan por violar a su sobrina cuando vivían juntos

Hace casi un año y medio que E.B. era investigado por la jueza de instrucción Penal 3 de San Luis, Virginia Palacios. El delito del que es sospechoso no es menor: su propia hermanastra lo denunció por violar a su hija, es decir a su sobrina, hace ocho años, cuando vivían en el mismo domicilio, en Juana Koslay. El lunes, cuando la magistrada tuvo las pruebas suficientes, ordenó su detención.

Este martes, a media mañana, la jueza indagó al joven de 22 años por "Abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente siendo la víctima menor de edad". La niña tiene 12 años. Por consejo de sus abogados, E.B. se negó a declarar y sus defensores no solicitaron una prórroga del arresto, como suelen hacer para tener tiempo de presentar pruebas a favor de sus clientes antes de que el juez resuelva su situación. El que no hayan requerido la prórroga significa que Palacios cuenta con 48 horas para definir si lo procesa o no por violación. Ese plazo se cumple mañana.

El hombre fue denunciado el 21 de agosto de 2019. B.D.O., la madre de la víctima, contó que hace 8 años ella y su familia se mudaron a la misma propiedad de su madre. "Mi familia somos mis tres hijas, mi marido y yo", explicó.

En ese entonces, su madre residía en una casa ubicada en la parte de adelante y la denunciante, en una vivienda situada al fondo del mismo terreno. "Mi mamá vivía con su pareja y su hijo, es decir mi hermanastro, y mi hermano", precisó.

Dos años residieron allí. Todo era normal, al menos eso pensaba la mujer mientras estuvieron en ese domicilio. Luego B.D.O. se mudó con su familia a dos cuadras de ahí.

Recién en 2017 se enteró de lo que había pasado una de sus hijas. Un día un vecino se le acercó y le dijo: "Fijate que tu nena S. estuvo hablando con las mías y les contó que tu hermano (su hermanastro, en realidad) la estuvo tocando o algo raro".

La mujer le preguntó a su hija de inmediato si su tío le había hecho algo en algún momento. La chica le respondió que no, que solo le había hecho upa cuando vivía en lo de su abuela. Pero la denunciante no se quedó tranquila. Le preguntó varias veces en los días siguientes, pero la nena siempre le contestaba que no, que su tío no la había tocado.

Un día, sin que la mujer volviera sobre el tema, la niña se le acercó, la abrazó y le confesó que E.B. había abusado de ella. La mamá le preguntó qué significaba eso, si quería decir que la había manoseado en sus partes íntimas, y la nena le respondió que no.

En junio del año pasado, mientras S. veía junto a una de sus hermanas un programa de televisión en el que hablaban sobre abusos sexuales, la denunciante le consultó nuevamente: "Decime la verdad, ¿E. te hizo algo?".

La víctima, que ya era adolescente, le respondió que sí, y que eso "fue hace un montón". Le confesó que su tío la había violado en la casa de su abuela, también un día que fueron a una clase de canto y en un auto.

Anteayer, efectivos de la Unidad de Orden Público (Urop) 1 lo arrestaron cuando caminaba cerca de la plaza Independencia.