Santiago Rodríguez comenzó a pagar con goles en Almagro

Santiago Rodríguez vive un gran presente. El delantero que nació en Arizona y que brillara en Estudiantes de San Luis es uno de los puntos más altos que tiene Almagro —equipo que comparte con el merlino Brahian Cuello—. Venía dulce en la pretemporada, pero por los puntos no había anotado, aunque en el 4-0 a All Boys se terminó la sequía. Sueña con pegar el salto a Primera División y ayudar a su familia.

“Estoy muy cómodo en Almagro. Soy una persona que se adapta rápido a los cambios. Cuando llegué de Arizona a San Luis me acomodé enseguida; y ahora me pasó lo mismo en Buenos Aires. Si uno está cómodo, todo es más fácil, acá me recibieron muy bien y desde el vamos me hicieron sentir uno más del grupo”, comenzó diciendo Santi.

Sueño con dar otro salto, pero hoy estoy acá y tengo que hacer las cosas bien acá para que esa oportunidad llegue". Santiago Rodríguez, jugador de Almagro.

El delantero que le diera tantas satisfacciones al “Verde” puntano hoy es clave en el andamiaje del equipo de José Ingenieros. Entrando de titular o como relevo, su velocidad es un arma letal y el elenco que comanda Gastón Esmerado lo aprovecha al máximo. Tiene una gran capacidad para romper líneas y si se junta con Brahian Cuello —también con pasado en Estudiantes— hacen de las suyas y forman una gran sociedad que le da enormes réditos al “Tricolor”.

“El equipo está bien, vamos punteros y la meta está en meternos en la Fase Eliminatoria para buscar el segundo ascenso, pero hay que ir paso a paso y no sacar el foco de la meta, quedan dos fechas y falta para el objetivo”, aseguró.

Almagro terminó la primera parte del certamen en zona de descenso, llegó la pandemia, vino la reestructuración del torneo y parece que el parate le cayó como anillo al dedo, ya que el presente lo encuentra líder de su grupo y con muchas chances de llegar a la Fase Eliminatoria. “Sería muy lindo poder clasificar y luchar por el segundo ascenso, faltan dos pasitos, ojalá lo podamos lograr porque el grupo se merece pelear por cosas importantes”, dijo.

En la pretemporada había marcado dos goles, pero por los puntos estaba con la pólvora mojada. Si bien es cierto generó innumerables situaciones que terminaron en gol de un compañero, Santiago no podía sacarse esa mufa, hasta que frente a All Boys, en la goleada 4-0, pudo hacerse presente en el marcador. “Por suerte pude meter un gol, en la pretemporada andaba derecho, pero en el torneo no había hecho goles, ahora ya me saqué esa mochila, ojalá que sea el primero de muchos y que sirvan para ayudar a Almagro a conseguir cosas importantes”, aseguró.

No es goleador. Es un rapidito que le gusta ir por afuera y atacar los espacios. Es desequilibrante en el uno contra uno. Su velocidad es el caballito de batalla que tiene para hacer la diferencia. El DT sabe que Santiago tiene un enorme potencial y que es la llave que tiene el “Tricolor” para abrir esas defensas cerradas. “Mis características son la de un jugador rápido que explota de la mejor manera su velocidad. Me siento muy bien de delantero, pero también puedo hacerlo de extremo por cualquiera de los dos bandas, uno se tiene que acostumbrar a lo que pide el entrenador”, afirmó.

Mientras disfruta su momento en Almagro no se olvida de su querido Estudiantes. Está al tanto de lo que pasa con el “Verde”, no es para menos, ya que fue la gran vidriera para que Santi fuera codiciado por varios equipos. “Hablo con excompañeros, utileros y gente allegada y ellos me cuentan. Dejé grandes amigos en el club y soy un eterno agradecido de todo lo que me brindaron”, cerró.

Si bien es cierto se adaptó rápido a Buenos Aires, también es verdad que extraña su Arizona natal y a su familia, pero todo este esfuerzo lo hace para pegar otro salto de calidad. Cuando de chiquito jugaba en los baldíos de Arizona, soñaba con ser jugador profesional. Hoy lo es, pero no se conforma con esto y quiere ir por más. Santiago Rodríguez está en pleno ascenso, su carrera corre tan rápido como él en cada partido.