Invertirán 171 millones de pesos para refaccionar trece escuelas

El Gobierno de la Provincia, a través de los ministerios de Educación y Obras Públicas, está abocado a la refacción y mantenimiento de todas las escuelas de San Luis de cara al ciclo lectivo 2021. Además de las obras que realizan desde el año pasado las cuadrillas de Infraestructura Escolar, que alcanzaron a 350 intervenciones en 150 establecimientos educativos, trabajan en doce pliegos de licitación para poner en valor trece escuelas que necesitan una intervención más compleja. En total, el Gobierno invertirá 171 millones de pesos en estas obras.

Con la definición del calendario escolar que diseñó Educación y que está a la espera de aprobación, el Programa Infraestructura Escolar pone a punto las escuelas para la vuelta a las aulas físicas. "Trabajamos desde el año pasado, cuando finalizaron las clases. No paramos por la cuarentena, sino que aprovechamos que los chicos no estaban cursando para hacer todas las intervenciones que a veces no se pueden hacer en los momentos de clases presenciales", manifestó el jefe del Programa Infraestructura Escolar, Diego Canta.

Detalló que los trabajos que han hecho fueron de iluminación, arreglos de sanitarios y de membranas. "Los que no pueden hacer las cuadrillas son para los que llamamos a licitación pública. Para poner en valor estos establecimientos se necesita una intervención mucho más grande que no se puede cumplir con la mano de obra que tenemos", señaló.

Canta aseguró que ya están en la parte final para resolver las adjudicaciones y empezar las obras antes de que termine este año.

"Estos trabajos que se hacen por licitación son a veces más profundos como son las membranas, arreglos de techos, iluminación, pintura, es una puesta en valor de todo el establecimiento", especificó.

Aseguró que dos obras ya fueron publicadas en el boletín oficial que son para la ejecución de la refacción y mantenimiento de la Escuela N° 51 "Maestro Faustino Segundo Mendoza", la Escuela Nivel Inicial N° 7 "Burbujitas", dos escuelas que comparten pliego, y la Escuela Técnica N° 27 "Saturnino González Camarero", todas de la ciudad de San Luis, las cuales suman un monto de inversión de más de 31 millones de pesos.

Según explicó la jefa del Subprograma Proyectos y Nuevas Estructuras Escolares, Cecilia Pipino, la "Saturnino González Camarero" "presenta deficiencia en la aislación hidrófuga a nivel de capa aisladora y en la cubierta de techos, debido al paso del tiempo, que puede provocar deterioros, permitiendo el ingreso de agua y de esa manera afectar cielorrasos, revoques, pintura". "Allí, además, realizaremos la correcta adecuación de la instalación de gas existente", dijo.

Algunas fallas se han intensificado por la falta de uso de los edificios debido a la pandemia.

La Escuela N° 51 tiene un problema similar a la anterior, causado por el paso del tiempo y el deterioro de los techos. "Además, haremos una ampliación con una nueva batería de baños, ya que la existente quedó insuficiente por el incremento de la matrícula", indicó.

Asimismo, Canta explicó que el edificio del nivel inicial "Burbujitas" también presenta problemas en la instalación de agua debido a que tiene poca capacidad de almacenaje y por ese motivo le realizarán la adecuación de la instalación de gas existente a la normativa vigente NAG 200.

Los otros 10 edificios a refaccionar por medio de licitaciones son el Instituto Experimental Educativo N° 133 "Fray Luis Amigó"; la Escuela N° 12 "Doctor Ramón Carrillo"; Escuela Técnica N° 5 "Ingeniero José Antonio Álvarez"; la Escuela N° 312 "República de Chile"; la N° 9 "Esteban Adaro"; la Escuela N° 249 "Conrado García Torres", de la localidad de Villa de Praga; Escuela N° 251 "Provincia Santiago del Estero", de Tilisarao; la Escuela N° 113 "Juan Agustín Ortiz Estrada", de Saladillo; la Escuela N° 10 de Alto Pencoso; y la N° 250 de la localidad de Naschel.

Canta comentó que al no estar habitados los establecimientos "el mayor problema son las cloacas que, al no funcionar, se empiezan a romper o tapar. También por el poco uso hay que cambiar las mochilas de los inodoros y las griferías".

Las obras, entre otras tareas, contemplan demoliciones, movimiento de suelos y excavaciones, cubiertas, desagües, cielorrasos, revestimientos, revoques, carpinterías, pintura, instalaciones sanitarias, instalación eléctrica y de gas.