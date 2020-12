Martina Del Trecco y Paloma Fagiano, dos joyas sanluiseñas en la Selección

La villamercedina Martina Del Trecco (River) y la puntana Paloma Fagiano (Racing) serán parte el próximo miércoles de una nueva convocatoria del entrenador del seleccionado mayor de fútbol femenino Carlos Borrello, quien apuesta sus fichas al 2021 tras un año complicado y sin competencias debido a la pandemia de coronavirus. El llamado al predio de la AFA en Ezeiza se dará un día después del enfrentamiento entre el "Millonario" y la "Academia", equipos donde actúan ambas jugadoras de San Luis y que las tendrá cara a cara por la 2ª fecha de la Zona D del Campeonato de Primera División Femenino.

Esta citación al seleccionado mayor se da luego de lo que fue la suspensión de la doble fecha FIFA frente a Brasil, a raíz del rebrote de coronavirus en Europa, que imposibilitó la participación de varias futbolistas, entre ellas las argentinas que brillan en distintas ligas del Viejo Continente. Los compromisos ante la "Canarinha" estaban programados para el pasado 27 de noviembre y 1° de diciembre, y Del Trecco había sido una de las elegidas por Borrello para viajar a Porto Alegre, por lo que esta nueva convocatoria para jugadoras del ámbito local será una oportunidad inigualable para seguir mostrándose ante el cuerpo técnico de la "Albiceleste".

Si bien es cierto que tanto la delantera de River como la mediocampista de Racing llegan muy bien desde lo físico, también es verdad que irán a Ezeiza con un buen presente desde lo futbolístico, gracias a sus formidables actuaciones conseguidas en la jornada inicial del campeonato.

Comenzamos el miércoles y estoy contenta por eso. Es un buen paso para seguir estando en el grupo (Martina Del Trecco)

Martina fue una pieza clave en el esquema titular que planteó el DT Daniel Reyes en la goleada (6-0) ante Lanús. La villamercedina no convirtió frente al "Granate", pero fue crucial con dos asistencias que empezaron a marcar la diferencia. Paloma, en tanto, se despachó con un gol en la victoria por 3-0 ante Villa San Carlos. La exjugadora de GEPU fue la autora del 2-0 parcial, con un potente derechazo a los 15' del complemento.

"Fue una lástima que no se haya podido jugar contra Brasil, pero bueno, ahora comenzamos el miércoles y estoy contenta por eso. Es un buen paso para seguir estando en el grupo y para que chicas nuevas tengan oportunidades, que es muy importante", comentó Martina Del Trecco. Y agregó: "La verdad, que me hayan llamado me viene muy bien, creo que ahora voy a hacer dobles turnos los miércoles y está bueno. Voy a seguir fortaleciéndome físicamente. Me suma muchísimo y no hay nada más lindo que entrenar con la camiseta de la Selección".

La exfutbolista de Aviador Origone, que se perdió el último Sudamericano Sub 20 por una lesión en la rodilla, también mostró su entusiasmo por las convocatorias de Giuliana González, Andrea López y Melina Melipil, compañeras en la entidad de Núñez: "Me pone muy feliz por el sacrificio que hacen día a día. Somos compañeras y es positivo porque nos conocemos y nos tenemos mucha confianza. Vamos a dar lo mejor para la Selección y eso es lo que nos importa".

Consultada por las sensaciones que le dejó el partido contra Lanús en la vuelta oficial del fútbol, Martina expresó: "Fui titular y la verdad que no me lo esperaba. Venía trabajando mucho y estoy feliz por eso. Ahora sin dudas voy a dar lo mejor para el equipo, porque es un campeonato corto y tengo que aprovechar la oportunidad. Lo importante es entrenar, seguir mostrando humildad y sacrificio, que eso es lo que quiero que vea el técnico".

Del Trecco, que desembarcó en River a mediados de mayo del año pasado, y Fagiano, que se sumó al conjunto académico en noviembre de 2019, estarán cara a cara este martes por la segunda fecha de la Zona D, en un encuentro clave para ambos equipos en sus aspiraciones de acceder a los cuartos de final y poder pelear el título.

Fagiano. Marcó un gol en el triunfo de Racing ante Villa San Carlos. Foto: Racing Club.

Martina, quien sabe que la parada no será fácil, señaló respecto al elenco que conduce Antonio Spinelli: "Es un equipo inteligente que juega bien a la pelota. Tiene muchas jugadoras buenas y creo que es un rival bastante intenso. Para nosotras es un clásico. No es un partido cualquiera y está bueno también para disfrutarlo. Entrenamos duro y va a ser un duelo difícil... ojalá se puedan conseguir los tres puntos", cerró.

LA LISTA DE BORRELLO

Gabriela Chávez (Boca)

Lorena Benítez (Boca)

Miriam Mayorga (Boca)

Fanny Rodríguez (Boca)

Eliana Stabile (Boca)

Constanza Vázquez (Boca)

Brisa Río (Lanús)

Zoe Martínez (Platense)

Florencia Pianello (Platense)

Delfina Rossi (Platense)

Martina Del Trecco (River)

Giuliana González (River)

Andrea López (River)

Melina Melipil (River)

Rocío Correa (San Lorenzo)

Ariana Álvarez (UAI Urquiza)

Marina Delgado (UAI Urquiza)

Mariana Gaitán (UAI Urquiza)

Daiana Falfán (UAI Urquiza)

Catalina Ongaro (UAI Urquiza)

Julieta Lema (Estudiantes)

Milagros Díaz (Gimnasia)

Paloma Fagiano (Racing)

Natalie Juncos (Racing)

Milagros Otazú (Racing)

Yanina Sosa (Racing)

Aldana Narváez (Racing)