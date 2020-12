Buscan a un joven que hace tres días falta de su casa en El Trapiche

Era de noche y Gustavo Gabriel González estaba con sus amigos en el barrio Los Altos, en El Trapiche, charlando. De pronto le pidió a uno de ellos su moto para dar una vuelta. Se puso el casco y salió. Eran las cero del miércoles. Nunca más regresó. Por eso sus padres, su hermana, vecinos y amistades lo buscan desesperadamente.

Los familiares del joven, de 19 años, hicieron la denuncia en la Comisaría 17ª, con jurisdicción en la zona. Pero ya desde que Gustavo comenzó a demorarse en volver a su casa, iniciaron rastrillajes por diversos lugares. Fueron a la costanera del río, a La Florida, Carolina y Río Grande. Pero no hay rastros del muchacho, tampoco de la moto, el casco o la riñonera que llevaba. No usaba teléfono celular.

Al momento de salir en la motocicleta, Gustavo Gabriel González vestía un buzo negro, pantalón azul y zapatillas blancas. Cuando salió no especificó adónde iba. Solo dijo que en minutos volvía.

Según sus familiares y amigos, González no tenía conflictos con nadie. Mucho menos enemigos.

Lo llamativo de la situación es que no hay indicios ni siquiera de la moto. Los propios padres del joven pidieron ver imágenes de cámaras de seguridad en el ingreso a El Trapiche y también de Río Grande. Esas últimas imágenes ya las vieron y, según los parientes, se observan movimientos vehiculares. "Estamos muy angustiados. No sabemos dónde está mi hermano. Simplemente salió y no volvió. Nosotros, con amigos y vecinos, rastrillamos la costanera, Carolina, Río Grande y le pedimos a la Policía que haga otros rastrillajes específicos, pero todavía no los hicieron", comentó Daiana González, en diálogo con El Diario.

"Tenemos miedo de que haya sufrido algún accidente. Ya hicimos todas las denuncias y declaramos. Queremos que lo busquen", reveló. Para aportar datos se pueden comunicar al 2664700645, al 2657621343 o al 2657227790.