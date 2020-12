"Juancho", el perro que ayuda a niños y adolescentes en un juzgado

“Juancho" llegó a la familia del Juzgado Multifuero de Santa Rosa del Conlara un día de lluvia del verano de 2013. Era apenas un cachorro de un año y, según cuenta quien lo vio por primera vez, estaba “flaquito y mojado”. Hoy cumple una función fundamental como “facilitador terapéutico”, ya que calma a niños y adolescentes cuando estos deben brindar entrevistas por alguna causa.

“Desde que lo vi me di cuenta que era un animal muy bueno”, recordó, con el orgullo de haberlo encontrado, José Luis “Chiche” Sosa, maestranza del Juzgado “Dr. Tomás Jofré”, ubicado sobre la Autopista de Los Comechingones en el noreste de la provincia de San Luis. El perro “Juancho” fue postulado por iniciativa de la psicóloga forense de este juzgado, Ivana Bustos, como “facilitador terapéutico”, porque lo considera un compañero de trabajo, ya que la asiste en muchas entrevistas que realiza, sobre todo cuando los protagonistas son niños, niñas y adolescentes.

“Parecía perdido o quizás alguien lo dejó en la ruta, pero desde el momento en que llegó se quedó con nosotros. Enseguida noté que era un hermoso animal y creamos un vínculo muy especial”, contó Sosa, quien se encarga de atender a “Juancho” en sus necesidades básicas.

La función tan particular que el can ocupa dentro del juzgado valió un pedido muy especial de Bustos al Superior Tribunal de Justicia, “el de institucionalizar el cuidado y la función de 'Juancho' como perro de apoyo terapéutico judicial, que surge de lo observado a lo largo de los años y de ser testigo de sus habilidades de acompañamiento”.

“Personalmente he visto cómo puede percibir el estado afectivo de los niños y niñas, jugando con ellos o haciéndoles compañía en el pasillo de espera. O si se encuentran ansiosos o angustiados, 'Juancho' ingresa a mi oficina y permanece a su lado. También es frecuente observar que no dejan de acariciarlo durante las entrevistas, ya que se trata de una manera de exteriorizar el estrés que esto les supone”, relató Bustos.

“Hubo un caso en particular, que fue el de un niño. 'Juancho' empezó a jugar con él, le ofrecía su cabeza, le ponía la patita en la pierna. Un día lo acompañó, como suele hacer él, pero se lo notaba inquieto, como que no se quedaba conforme con solo acercarse hasta la puerta de la sala. Entonces lo invité a pasar y entró. Se sentó automáticamente al lado del niño y le apoyó su cabeza en la panza, y el nene comenzó a acariciarlo —eso lo relajó un poco—. Era una entrevista bastante difícil, porque el niño tenía una historia de sufrimiento y 'Juancho' se ofreció para contenerlo instintivamente. Eso facilitó que él pudiese narrar su historia”, recordó la psicóloga.

A partir de ahí, “Juancho” comenzó a pasar con los niños que él elegía, “no pasaba con todos, sino con los que estaban en algún estado de ansiedad, tensión o angustia”, remarcó Bustos.

Monserrath Bocca se desempeña como defensora interina de la Niñez y la Adolescencia. Ella interpretó que “Juancho” fue “comprendiendo poco a poco cuál es la función que llevamos adelante y ha descubierto su propia labor, ya que se dio cuenta de que muchas personas, en especial los más pequeños, no se sienten muy cómodas y a gusto cuando tienen que ingresar al juzgado, mucho menos cuando tienen que entrevistarse con una persona que no conocen”.

El perro acompaña a los chicos desde que llegan al lugar. “Permite que se sientan en un ambiente más confortable, cómodos y hasta por un momento se olvidan en dónde están”, expresó Bocca.

“El reconocimiento surge porque 'Juancho' hace esta función de manera natural, no es un perro que esté adiestrado, nadie se lo enseñó ni tampoco recibe recompensas por hacerlo. Es como un compañero de trabajo, acompaña al niño y se ofrece, y esta función está reconocida a nivel mundial”, explicó Bustos, y agregó: “Queremos reconocerle a 'Juancho' su existencia y el lugar que se ganó. Nuestro ideal de sociedad es que los niños no tengan que transitar por esta institución, pero la realidad es otra, vienen con sus historias y sufrimientos, y nuestra misión es amparar y proteger a esa infancia. Entonces qué mejor que traer a un perro que es parte de un mundo conocido para el niño, porque el juzgado no lo es. Para mí es una herramienta fundamental”.