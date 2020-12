Nehuen Bazán hizo podio en San Juan en la categoría Sub 23

Nehuen Bazán se dio un gran gusto en San Juan. El ciclista del Continental San Luis salió tercero en la categoría Sub 23 en la tercera fecha del calendario rutero de ciclismo que se disputó en el circuito "Carlos Escudero". Además, se ubicó undécimo en la general.

San Luis fue con dos equipos: el Continental y la Selección. Y el trabajo dio sus frutos porque Bazán fue protagonista y estuvo siempre en el pelotón de punta, pero para que esto sucediera, detrás hubo un trabajo mancomunado.

"En esta carrera me sentí muy bien. Ya había venido la semana pasada, pero fue el regreso a la actividad después del parate por la pandemia, y el físico me pasó factura, a esta competencia llegué mejor, con más rodaje y se notó en el resultado, pero como siempre digo el podio no es de uno solo, sino del equipo", comenzó diciendo Nehuen.

Me sentí muy bien. Es la segunda carrera después de la pandemia y voy encontrando mi mejor forma.

La carrera fue muy dura. El viento jugó en contra e hizo que muchos abandonaran la competencia. Largaron 170 pedalistas y terminaron 30. Fueron muchas las bajas, a las inclemencias climáticas también hay que sumarles que los ciclistas están volviendo de a poco, la pandemia pegó fuerte y este deporte no fue la excepción.

Nehuen tuvo una buena lectura de carrera. Se ubicó bien. Miró siempre las ruedas de los que podían estar en la lucha y estuvo siempre en el pelotón de punta. Además el circuito tenía muchas curvas y eso hacía que no se pudiera llevar una buena formación, pero el sanluiseño se las ingenió para estar en los puestos de privilegio.

"Esta competencia fue más dura que la anterior por el viento, pero yo llegué más entero a esta. No fue fácil, pero con el correr de las vueltas me daba cuenta de que el físico me respondía y por eso iba para adelante", dijo.

La prueba se definió en un sprint final. Hubo un pelotón de veinte corredores, más atrás quedaron unos diez. Nehuen fue con todo en busca de la gloria, no le alcanzó para ganar, pero sí para lograr un podio para el Continental. Kevin Castro llegó primero y Leonardo Rodríguez lo escoltó. La Sub 23 mostró que tiene corredores que piden pista y que están para dar el gran salto.

Fue una carrera muy movida. Por suerte el equipo hizo un gran trabajo y pude conseguir un podio.

"Es una felicidad enorme conseguir un podio. Más cuando lo hacés con el equipo de tu provincia y con tus amigos, porque somos un grupo unido y compacto que tiran todos para el mismo lado", aseguró.

Los podios siempre sirven para alimentar las ganas de seguir trabajando. A este tercer lugar de Nehuen hay que agregarle el segundo lugar de Lorenzo Díaz en la segunda fecha. La sangre nueva del ciclismo puntano se está acostumbrando a estar en los puestos de adelante. Es cierto, el camino es largo y esto recién empieza, pero siempre es bueno si el trabajo viene acompañado de logros.

En un año con poca actividad hay que aprovechar las escasas carreras que hubo. Los puntanos pudieron ir a dos de las tres fechas que se disputaron en tierra sanjuanina. La idea es seguir sumando más minutos en distintas competencias para cerrar la temporada de la mejor forma y pensar en un 2021 que ojalá sea con más actividad.