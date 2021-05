Nehuen Bazán fue el mejor Sub 23 en la Clásica 1° de Mayo

Nehuen Bazán dejó su nombre inscripto como vencedor de la categoría Sub 23 en la Clásica 1º de Mayo, la carrera de ciclismo salteña más longeva del calendario argentino.

"Es una competencia muy importante y tradicional, van los mejores ciclistas del país y se forma un pelotón de excelencia. Por suerte me sentí muy bien y pude rodar a un gran ritmo", detalló el puntano, que además dijo: "Fue mi primera carrera en mucho tiempo y gracias a Dios me pude quedar con el primer puesto en la Sub 23 y octavo en la general, que no es poca cosa con los nombres de peso que había".

Nehuen tiene un objetivo claro para esta temporada, siempre y cuando la pandemia se lo permita. El puntano espera para poder viajar a Europa.

"Este tipo de resultados me ayudan mucho para lo que viene. Tengo que seguir entrenando muy firme para tratar de iniciar la temporada europea apenas se pueda viajar. La idea es viajar a fin de este mes, realizar un par de carreras y llegar de la mejor manera al Mundial de Bélgica en septiembre. Eso sería el ideal, hay que tener la cabeza fría y no aflojar con la parte física", cerró el puntano.

Por la general

En Salta volvió la pasión que caracteriza al mundo del ciclismo, y en una definición vibrante cabeza a cabeza, el riojano Federico López fue el gran ganador de la competencia, superando por centésimas al sanjuanino Nicolás Tivani, ganador de la edición 2019, que llegó en el segundo lugar.

“Soy consciente que quedé en la historia de la Clásica, en ediciones anteriores se me fueron de las manos por muy poquito y ahora podemos escribir en las páginas de la 1º de Mayo”, sentenció el ganador.

Sergio Fredes, el vencedor de la primera Vuelta del Porvenir en San Luis, terminó en el tercer escalón del podio.

Durante los cien kilómetros de recorrido en las cuatro vueltas que comprendió el circuito por las calles salteñas, hubo varios líderes e incluso en el último tramo, el salteño Daniel Díaz encabezó el pelotón en la última vuelta, pero en el sprint final fue superado y llegó en la cuarta ubicación, mejorando la actuación de la edición 2019, cuando llegó en el quinto puesto.

Con respecto a la categoría Damas, la gran ganadora fue Maribel Aguirre, mientras que Sofía Marteli y Carolina Maldonado llegaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.