Ernesto Sosa presentó "El Diablo en un nuevo vestido"

La fiesta de egresados que tuvo hace dos años le dejó a Ernesto Sosa un recuerdo que transformó en canción. El músico, quien lanzó el fin de semana su tema “El diablo en un nuevo vestido”, decidió dejar que sus seguidores interpreten la letra como les parezca, pero aclaró que la protagonista rondaba entre las paredes de un salón decorado, globos inflados y personas vestidas de gala. El sencillo se encuentra en el canal de YouTube del artista y en Spotify, donde reunió más de 1.600 reproducciones.

Aunque su vinculación con la música comenzó a los seis años cuando su papá, el productor de espectáculos Diego Sosa, le regaló su primera guitarra, fue recién el año pasado cuando decidió trabajar de la música profesionalmente. Comenzó a componer y plasmar sus emociones en las letras que acumuló en un cajón o en los archivos de su computadora.

Mi papá me enseñó que la vida del artista es muy sacrificada y que para triunfar hay que lucharla de abajo". Ernesto Sosa, músico y cantante.

De a poco comenzó a darse cuenta de que su creatividad era la mejor aliada para la carrera que remontó tiempo después con su primer sencillo. “Soy un convencido de que la imaginación es la mejor herramienta que tenemos para crear música. De cualquier situación surge una letra. Puedo estar muy tranquilo junto con mis amigos en la pileta, pero dentro de mi cabeza comienzan a divagar palabras que al llegar a mi casa se transforman en versos”, expresó el joven de 19 años.

La cuarentena lo ayudó a incursionar de lleno en sus gustos y preferencias musicales. Sosa pensó que, al no tener la posibilidad de crear nuevas situaciones y actividades por permanecer encerrado para cuidarse del coronavirus, lo que quedaba por hacer era “buscar recuerdos en mi cabeza para crear nuevas composiciones”. Motivo suficiente para que naciera la letra de “El diablo…” que está acompañada por una voz calma, un sonido ambiente repleto de pájaros y una simple melodía de guitarra en los primeros segundos del tema. “Quiero que quienes me escuchen la interpreten a su gusto y los acompañe en sus momentos de paz”, agregó.

Esta metodología de trabajo, incursionar por su mente en busca de nuevas ideas, es lo que lo llevará a seguir componiendo sencillos que saldrán a la luz antes de fin de año o a principios del 2021. “Planeo lanzar entre dos y tres canciones sueltas para el próximo año darle forma al disco”, adelantó Sosa, quien compartió escenario virtual con El Plan de la Mariposa en uno de sus tantos shows por streaming que realizaron en pandemia.

“Salí seleccionado en un concurso nacional que involucraba a artistas de todo el país. Envié el video de mi 'El diablo…' y la compartieron en su show como parte de los artistas invitados. Fue un sueño hecho realidad, hace un año los miraba desde el público y hoy comparto escenario con ellos”, contó Ernesto, convencido de que los sueños se cumplen si se planean objetivos sólidos.

Los planes a futuro de Ernesto, quien lleva su nombre en honor al "Che" Guevara, seguirán en Córdoba cuando se instale en La Docta para estudiar Dirección de Cine. Además, espera perfeccionarse en la actuación, otra faceta que lo enamoró en su infancia. “Siento que van de la mano y me encantaría desempeñarme toda la vida y nutrirme de lo que me gusta”, agregó el joven que disfrutó toda su vida de los shows que su padre trajo a la provincia. “Mi papá me apoyó en cada una de mis ideas y proyectos, pero también logró que asiente cabeza en la realidad”, expresó Ernesto.