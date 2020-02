San Luis: crearán más dársenas para personas con discapacidad

El Municipio capitalino pintará hasta dos espacios por cuadra en el centro. Aseguran que los conductores no cumplen con las señalizaciones.

Muchos conductores y acompañantes que se movilizan en vehículos y que tienen algún tipo de discapacidad motriz coinciden en las dificultades que afrontan a la hora de estacionar en el centro puntano. Hay dársenas con sus señalizaciones respectivas para facilitar la accesibilidad, pero la realidad es que se ven obstruidas la mayor parte del tiempo. Por eso la Municipalidad diagrama nuevos estacionamientos dentro de las cuatro avenidas; implementarán hasta dos espacios por cuadra y en las plazas podrían realizar tres por calle.

“Hemos hecho un relevamiento y vamos a implementar nuevas dársenas para discapacidad. Se pintarán los cordones, vamos a empezar a demarcar bien las arterias ya que el paso del tiempo provocó la pérdida de pintura en algunos sectores y eso puede prestarse para confusiones. La idea es proyectar este trabajo dentro de las cuatro avenidas; puede suceder que en el trazado algunas características de infraestructura o tránsito provoquen algunas modificaciones en la implementación, pero a grandes rasgos serán una o dos por cuadra”, explicó el subsecretario de Tránsito y Vía Pública, Luciano Santágata, que además remarcó que se intensificarán los controles para concientizar a la gente sobre el valor de las normas viales.

Señaló que hay varias causas que provocan la obstrucción de los estacionamientos para personas con discapacidad. Hay gente que posee el beneficio, pero termina parando en lugares que no corresponden porque, por un lado, el crecimiento vehicular ha tornado insuficiente la cantidad de dársenas, pero también ocurre que los conductores que no tienen ningún tipo de problema de movilidad ocupan estos espacios. Pasa lo mismo con los transportes logísticos, que cuando llegan a descargar mercadería y sus áreas están ocupadas, abarcan otros sectores que quedan libres, que suelen ser los de las personas con discapacidad.

Francisco Pérez tiene a su papá en silla de ruedas y diariamente se encuentra con dificultades a la hora de salir a la calle. “Salir con una persona con discapacidad es un problema, los conductores no respetan nada, la gente que trabaja en la calle como algunos taxistas o transportistas son los que más incumplen las normas. También se da que muchos lugares como las rampas reservadas y estacionamientos de supermercados son utilizados por cualquiera, menos por las personas con discapacidad. No hay nadie que regule eso y se generan conflictos permanentes entre el ciudadano común y el que sufre problemas de movilidad. La verdad es que siempre tenemos alguna complicación cuando salimos y a veces las autoridades no saben cómo actuar”, manifestó.

Marta Ortiz, integrante del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad que funciona en la Universidad Nacional de San Luis, coincidió con las dificultades que se encuentran a la hora de la accesibilidad. “A veces parezco un perro enfurecido cuando veo que ocupan los estacionamientos, pasa en los supermercados o en cualquier lugar que tenga estas dársenas, suelo ver a muchas personas que con desfachatez estacionan en nuestros lugares y la excusa es la misma, que solo pararon por un ratito, pero la realidad es que suelen quedarse más de 50 minutos, yo lo he corroborado”, expresó.

También indicó que hace falta que la sociedad tenga más empatía con este tipo de situaciones, y cree que las campañas publicitarias son la mejor herramienta. “No pasa por la falta de respeto que estacionen en las dársenas, se trata de tener empatía. Es amplísimo el tema, el año pasado, por ejemplo, hicimos un recorrido por el centro con estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y encontramos una multiplicidad de problemas de acceso, sacamos 300 fotos que fueron enviadas al Concejo Deliberante”, añadió.

Santágata graficó que la idea de la Subsecretaría de Tránsito y Vía Pública junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que los controles sirvan para que las normas se respeten desde la conciencia y “no desde el látigo”. Dentro de este margen quieren corroborar que los estacionamientos para personas con discapacidad sean plenamente respetados.

Obleas de estacionamiento

El subsecretario de Tránsito y Vía Púbica adelantó que el 3 de febrero iniciarán la entrega de nuevas obleas de estacionamiento. Se les cambió el formato y el color para facilitar su identificación y se diferenció el beneficio; especificaron a los beneficiarios que conducen y a los que son acompañantes.

“El permiso de transporte de personas con discapacidad tiene viabilidad y se va a implementar cuando el beneficiario sea realmente transportado, porque puede ocurrir que alguien que tiene a un familiar con discapacidad haga uso incorrecto de la credencial y estacione en cualquier parte sin llevar a la persona en cuestión”, afirmó.