El fútbol femenino goza de buena salud

Qué gran presente vive el fútbol femenino de San Luis. La provincia será una de las sedes del Sudamericano Sub 20 que se disputará del 4 al 22 de marzo. Martina del Trecco y Paloma Fagiano fueron convocadas a la preselección, y con la chance de que una jugadora más se pueda sumar a la "Albiceleste", ya que Florencia Escudero, la defensora central de GEPU fue sometida a una prueba y dejó una muy buena imagen. La Pedrera fue sede hasta ayer de un triangular con la presencia de Boca,

River y la Selección puntana. Fueron y son algunos de los puntos que hacen ilusionar. No hace un año que se hizo profesional y ya está dando los primeros réditos. Las jugadoras son más conocidas. Esa misma gente que antes le daba la espalda ahora le hizo un guiño. Cada vez son más las jugadoras que surgen. Y cada vez son más las que tienen la chance de emigrar y se van a jugar a Europa, a clubes que están en ligas fuertes, algo que les dará un salto de calidad.



San Luis es pionero. No solo por hacer jugar el primer Superclásico de verano, sino por abrirle las puertas a las jugadoras. Escucharlas. Creer en sus condiciones. Darle la posibilidad que se midan con rivales de fuste. El primer gran paso fue la Copa

San Luis, un torneo bien federal. Después el pasaje al Argentino de Selecciones, donde las puntanas ganaron experiencia en un certamen que reunió a las mejores del país. Y como si esto no alcanzara, les llegó la oportunidad de jugar con Boca y River.



Terminaron el 2019 con la vara alta y empezaron el 2020 con más desafíos.