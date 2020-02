"Vorsoto" marca su rumbo en la historia del rock puntano

Llegó el tiempo de reconocer que "Vorsoto" está haciendo historia en el rock de la provincia. Con la presentación del domingo a la noche, sobre el filo de la despedida de la edición 20 del Cosquín Rock, la banda igualó a la desaparecida "Kameleba" como la agrupación que más veces tocó en el festival y parece cuestión de tiempo para que supere ese mérito.

Las buenas relaciones que el sexteto tiene con bandas cordobesas hace que la maquinaria para llegar a Cosquín esté aceitada y formen parte de la grilla sin necesidad de pasar por un concurso previo, la instancia a la que deben someterse las otras agrupaciones puntanas con deseos de ser parte de la fiesta mayor del rock argentino.

De hecho, la mayor parte del público que vio la perfomance de los puntanos en el escenario Córdoba X del festival estuvo integrado por músicos amigos y seguidores de esas agrupaciones locales. Martín Viñals, el cantante y bajista, les dedicó el último tema.

La segunda vez de "Vorsoto" en el festival sirvió para reencontrarse con amigos, establecer algunas relaciones con personas de la escena y afianzar otras, que se habían iniciado en la edición 2019. Además, todos los músicos aprovecharon el sábado y el domingo para ver a las bandas que se mostraron en otros escenarios, incluso poco tiempo antes de que les tocara el momento del show, lo que demostró la tranquilidad con que se tomaron la responsabilidad.

En un festival que se destacó por la puntualidad de los shows, la actuación de "Vorsoto" fue de las poquísimas en dos días que no pudo respetar el horario de inicio. Por supuesto que no fue responsabilidad de ellos, pero la banda subió con exactamente una hora de retraso, lo que no conspiró contra el ánimo de los integrantes. Ni siquiera aminoró la marcha el hecho de que por ese retraso, "Vorsoto" tuviera que tocar en el mismo horario que "Las Pelotas" y Duki, dos números de los más convocantes de la noche.

Como si fuera poco, antes de los puntanos el escenario se había vestido de negro con la presentación de "Horcas" y "Riff", dos bandas emblemas del metal nacional que tuvieron mucho público gracias a un género muy distinto al que hacen los puntanos. Para matizar, un rato antes de "Vorsoto" también estuvo "Cuatro al hilo", una banda cordobesa que comparte inquietudes, estilo y asados con los puntanos.

Pero el grupo no estaba para enumerar contratiempos si no para disfrutar y eligió los temas y la repartija de protagonismo sobre el escenario en base a esa premisa. Con Viñals, Martín Estanguet y Karina Soria en la primera línea, el grupo recorrió sus tres discos y generó aplausos y adhesiones en base a su carisma y su música.

Para "No es sábado" invitó al sonidista Andrés Alberti a tocar el bajo y en "Hiperplastic" Estanguet tomó la primera voz y demostró que está para afrontar ese tipo de desafíos.