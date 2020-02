Dos docentes villamercedinos montan un laboratorio en Angola

Dos profesionales que ejercen en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) fueron invitados por el Gobierno de la República de Angola para instalar un laboratorio, en el Instituto Medio Agrario de Missombo, localidad cercana a la ciudad capital de Menongue en la provincia de Cuando Cubango. El montaje se encuentra a cargo de Osvaldo Barbosa con la asistencia de Daniel Riscosa. Además, dictan un curso de capacitación sobre manejo, gestión y metodologías para suelos y aguas con fines agropecuarios y silvícolas.

Un mes es el plazo de tiempo con el que cuentan para dejar listo el edificio, ya que las herramientas estaban compradas en su gran mayoría. Sin embargo, el curso tiene una duración de tres meses, con una parte teórica y otra práctica, y está destinado a profesores de la institución africana. En cada jornada asisten aproximadamente veinte personas.

Barbosa comentó que en el instituto que visitan, "los alumnos egresan con un título tipo secundario. Aquí tenían todos los equipamientos para un laboratorio de suelo pero no estaban colocados, es por eso que el gobernador de esta provincia —que se llama Julio Bessa— nos invitó a venir a montarlo y a dictar un curso”, afirmó.

En cuanto a la instalación, el profesional asevera que ya está prácticamente terminada. Todos los equipos están colocados y solo restan algunos detalles de la conexión eléctrica y recibir algunas drogas que posteriormente acomodarán. No obstante, el ingeniero contó que el trabajo que realizan "no es nada fácil. No es como en San Luis, que vas a una ferretería y te traes todo. Acá encontrás una parte de las cosas y lo que resta lo tenés que mandar a pedir a la capital, que es Luanda, y eso ya genera una demora”.

El objetivo de la creación de este espacio científico es que ayude a la salida laboral de la provincia. “Menongue es bastante pobre, por eso quieren que produzca alimentos. Es un país con una gran variedad climática; según la altura y la cantidad de lluvia, es lo que producen. Es decir, eso le ayuda a tener distintas producciones agropecuarias porque hay muchas tierras para poder realizar cultivos”, agregó Barbosa.

Además, los argentinos mantuvieron una reunión con el gobernador y el rector de la institución, en la que les propusieron firmar convenios: uno sería para apadrinar una escuela que se encuentra a veinte kilómetros del lugar, y el otro para realizar un intercambio académico.

Barbosa regresará al suelo argentino a fines de este mes, mientras que Riscosa permanecerá en el exterior para finalizar la capacitación, que será en mayo.