Martina y Tiago llevarán la bandera del futsal puntano

Tiago Arce y Martina Aguirre viven un sueño hace un par de semanas. Los dos juveniles de las inferiores de Juventud Unida Universitario fueron seleccionados para representar al futsal puntano en una prueba de talentos que hará la Selección Argentina, pensando en delinear un equipo para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022.

Los dos adolescentes pasarán una semana (18 al 25 de febrero) en la Capital Federal, y serán evaluados por un cuerpo técnico en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), donde entrenan los mejores deportistas del país.

La convocatoria no es más que una confirmación del crecimiento exponencial que tiene el futsal en el país y por supuesto en San Luis, que ya proyecta la posibilidad de seguir sumando categorías a las ya establecidas Primera División, Primera B y Sub 17, además de la Primera División Femenina.

Martina juega al futsal en Juventud, empezó en cancha de 11, es lateral izquierda y siempre defiende el escudo "auriazul". Antes del fútbol investigó varios deportes: "En mi familia hay varios futbolistas, así que algo de chispa traigo en los genes. Yo probé hacer otras actividades pero no me convencieron, con el fútbol me enganché enseguida", contó.

Pese a sus corta edad, se adaptó rápido cuando le sumó el futsal a su amor por la pelota.

"Al principio me costó el cambio, se siente bastante porque se juega diferente, hay menos tiempo, hay que pensar y dar la pelota más rápido y con precisión porque hay menos espacios", detalló.

Toda la familia de Martina está muy movilizada con la experiencia que le tocará vivir. "Mi abuelo me contaba que el CeNARD es el lugar donde van los mejores deportistas del país, ya quiero conocerlo".

La experiencia integral será muy fuerte ya que se trata del primer viaje de su vida a Buenos Aires, de la que solo se puede imaginar "una ciudad muy grande".

"Cuando mi mamá me contó de la posibilidad de este viaje no le creía, pensé que me estaba haciendo un chiste, pero de a poco fui entendiendo y me llené de alegría", cerró Martina.

Tiago lleva la mitad de su vida corriendo atrás de una pelota, sueña con que sean muchos años más de amor futbolero.

"Empecé a jugar a los 6 en la escuelita La Torre, en el centro de la ciudad. Después, un profesor de su colegio le sugirió a mi madre que me lleve a un club y así fue como llegué a Juventud y no me fui nunca más", cuenta Tiago que es enganche o extremo, según la necesidad del técnico.

Ya hizo varias pruebas en clubes importantes como River, Boca y Vélez, siempre tras el sueño de vivir del fútbol.

Al futsal le va tomando el gusto de a poco, tiene una gran técnica y busca descubrir los pequeños secretos del juego.

"Es una oportunidad soñada. Formar parte del proceso selectivo de Argentina ya es algo muy grande", aseguró Tiago que piensa en una prueba más para su carrera.

"Viajamos junto a un coordinador que nos acompañará en la prueba. Voy mentalizado a disfrutar al máximo de todos los momentos que me toque vivir y a dar lo mejor de mí".

Martina y Tiago, dos ilusiones con gustito a olímpicos.