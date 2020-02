Los docentes de la "Industrial" juntan residuos mientras hacen deporte

Con bolsas, guantes y el sudor de su frente, los profesores de la Escuela Técnica N° 15 "Ingeniero Agustín Mercau" empezaron a aportar su granito de arena al medio ambiente sumándose al “plogging”, una actividad que llegó hace un par de años al país. La disciplina consiste en que los deportistas recolecten residuos mientras hacen ejercicio.

En 2016 comenzó a difundirse en las redes sociales el nuevo concepto de entrenamiento entre deportistas y corredores, orientado al cuidado del medio ambiente. El "plogging" consiste en salir a correr, trotar o caminar, levantando la basura que se encuentra al paso en las playas, montañas, calles y veredas. La propuesta ya es común en diferentes partes del mundo y en Argentina ya lo practican casi todas las provincias.

Fueron tres los docentes de la "Industrial" que dieron el primer paso. El fin de semana hicieron el primer encuentro y lo repetirán todos los sábados por la mañana durante la temporada estival.

Su recorrido comenzó de oeste a este, por la bicisenda de avenida 25 de Mayo y finalizó en la plazoleta de los Inmigrantes de avenida Los Álamos. Bolsas, pinches, guantes y alcohol en gel son los elementos que los profesores llevaron. “Llenamos unas ocho bolsas de consorcio, que son las que teníamos en ese momento a mano, pero pensamos incorporar las biodegradables para evitar otro tipo de contaminación. Estaría muy bueno que no solo seamos profes, y que la comunidad también pueda unirse y colaborar con las problemáticas del medio ambiente”, dijo Nadia Quintero, quien dicta clases de inglés en el colegio.

Trotar, caminar y detenerse para juntar residuos significa ejercitar de manera más completa y productiva el cuerpo. “Me gustó la idea y no dudé en participar. Me pareció una iniciativa muy buena, porque uno no solo le devuelve al planeta un poco de lo mucho que nos da, sino que también hacés actividad física y la verdad es que terminás muy cansado”, aseguró Quintero.

La iniciativa surgió en un grupo de WhatsApp en el que una docente compartió el video informativo del entrenamiento originario de la capital de Suecia. Decidieron comenzar la iniciativa y realizarla semanalmente en un día fijo, con la idea de contagiar a otras instituciones y organismos las ganas de contribuir con el cuidado de la naturaleza.

"Es una actividad muy productiva, y en este primer encuentro fuimos tres profes, pero somos alrededor de veinte los que queremos seguir este plan y luego replicarlo en las aulas, y a raíz de esto proponer otros proyectos. Para nosotros es como una actividad extracurricular, y poder llevarlo al aula como anécdota ya es muchísimo”, aseguró Emilce Aparicio, una de las profesoras de matemática.

Además, “en grupo es diferente, ayuda a seguir haciéndolo, porque no solo te estás comprometiendo con el planeta, sino también con tus compañeros. Te distraés, tomás aire, charlás y te divertís, está buenísimo. En la mitad del trayecto, encontramos a un señor que juntaba latas para venderlas, así que le dimos las que juntamos y también pudimos ayudarlo a él de algún modo”, dijo la profesora.

Pretenden mostrar la experiencia en los distintos grados y disciplinas del colegio a lo largo del ciclo lectivo. Concientizar a los jóvenes respecto al cuidado del agua, de la energía, la recolección y separación de residuos y la forestación son algunos de los temas que proponen los docentes. “Desde los 10 años empecé a interesarme por el cuidado del medio ambiente y el agua, realmente estoy muy comprometida", expresó Aparicio.

Los profes de la "Industrial", esperan comenzar las clases para poder contagiar a más compañeros, estudiantes y a la comunidad en esta gran actividad, que los únicos requisitos que tiene son las ganas de ayudar al planeta y hacer ejercicio.

“Plogging” argentino: una actividad que llegó a casi todo el país

El término "plogging" surge de la composición de la palabra “jogging” (trotar, en inglés), combinada con la expresión sueca “plocka upp”, que significa recoger.

Actualmente dejó de pertenecer solo a los corredores y otros deportes también la adaptaron a sus disciplinas.

La práctica que no solo ejercita, sino que también genera conciencia ambiental, apareció en el país hace aproximadamente dos años por medio de las redes sociales.

Las experiencias ya se desplegaron en 18 provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Chaco, Neuquén, Corrientes, La Rioja, Córdoba, Río Negro y Tucumán. Uno de los últimos encuentros sucedió en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia.