Una alumna denuncia a una universidad por retenerle sus papeles

El peregrinaje de la estudiante de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), con sede en San Luis, comenzó a fines de octubre del año pasado cuando fue a pagar la cuota de la carrera de abogacía y consultó la manera en que debía tramitar la baja, ya que quería cambiarse a otra universidad privada. Después de cumplir con los requisitos y presentar un libre deuda junto al pago del trámite para las equivalencias, analítico y programas de estudios legalizados, le pidieron que volviera en quince días, pero nunca recibió la documentación de sus materias aprobadas. La universidad explicó que actualmente está en diálogo con la alumna y que "el trámite está en curso".

Mariana Riera recordó que en aquel momento le comunicaron que a pesar de que se terminaba la cursada y ella manifestaba su decisión de no pertenecer más a la Católica debía pagar hasta marzo de 2020 lo que equivale, según la denuncia que hizo en Defensa del Consumidor de la Provincia de San Luis, a más de 35 mil pesos. "Les expliqué que las razones de mi pase estaban fundadas en una disconformidad con la institución. La respuesta que recibí fue que el ciclo lectivo terminaba en marzo y que debía abonar hasta esa fecha. Me negué porque no tenía un contrato firmado. Mi abogada me asesoró para que presentara una nota por escrito que diera cuenta de mis intenciones de no pertenecer más a la universidad", explicó.

Riera relató que en los siguientes meses nunca pudo encontrarse con la documentación a pesar de que le habían confirmado que estaba lista. "En los primeros días de febrero me comunicaron que no podían entregarme los papeles hasta que no pagara los meses que completan el ciclo lectivo en esa universidad privada. Volví a negarme y aseguré que desde la presentación de mi baja hasta la fecha no hubo movimientos en mi cuenta. Es decir, otra prueba de que no tengo nada que abonar", enfatizó la joven que esta semana espera tener una audiencia con las autoridades académicas en Defensa del Consumidor, para dirimir el dilema.

En la actualidad, Riera está a pocos días de comenzar su cuarto año de abogacía. Sin la documentación tendrá que apelar a la buena voluntad de la nueva institución que eligió para continuar con su carrera. "Contraté una abogada quien fue a la sede de San Luis en calle Felipe Velázquez para hablar con las autoridades, quienes, finalmente, decidieron darle el mismo mensaje a través de una secretaria. Sin pago, no hay papeles", detalló y reclamó que la universidad nunca le dio respuestas por escrito. "Fue después de ese episodio que decidimos denunciar. De no recibir mis papeles iniciaré las acciones que correspondan ante la Justicia".

Riera aseguró que ella no es el primer caso. "A muchos cuando se fueron de la universidad le pidieron que pagaran cuotas por adelantado. Los compañeros en la desesperación accedían a las exigencias de la institución para recibir lo que necesitaban e irse tranquilos", explicó y opinó: "La institución tiene la obligación de dar la documentación a los alumnos sin tener que abonar cuotas por adelantado".

El Diario contactó a la responsable de Extensión Universitaria de la UCCuyo, Andrea Cabrera, quien explicó que la Unidad Académica "dio curso al trámite, el cuál es de carácter personal y confidencial por lo que dialogaremos de manera directa con la alumna".