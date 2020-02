Máximo Thomsen y Ciro Pertossi dijeron que no saben de qué los acusan

Este miércoles, alrededor de las 11:30, comenzó la indagatoria de los rugbiers acusados del asesinato del joven en Villa Gesell. Los dos imputados hablaron ante la fiscal, pero no declararon.

Tras la multitudinaria marcha para pedir justicia por el homicidio de Fernando Báez Sosa, que tuvo su epicentro frente al Congreso de la Nación, y su réplica en Villa Gesell y distintas plazas del país, los ocho rugbiers, que están detenidos por el crimen, arribaron este miércoles a la Fiscalía N°6 donde fueron sometidos a la indagatoria de la fiscal del caso, Verónica Zamboni.

Los primeros en ingresar fueron Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, ambos decidieron no declarar y esperan al resto de sus amigos en el micro que los trasladará hacia el penal de Dolores. Dijeron que no saben por qué están en la fiscalía y por qué se los acusa. Además afirmaron que no confían en la fiscal Zamboni.

Según indicaron desde la fiscalía, al canal de noticias TN, les leyeron la imputación a cada uno de los rugbiers.

Tanto Thomsen, como Ciro Pertossi, junto a Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19) y Blas Cinalli (18), están acusados como coautores del homicidio de Báez Sosa. Alejo Milanessi y Juan Pedro Guarino fueron señalados como partícipes necesarios. Ambos declararán este jueves.