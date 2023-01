"Nunca vi nada semejante", dijo el forense que hizo la autopsia de Fernando

El médico de Policía Científica, Diego Duarte, quien realizó la autopsia al cuerpo del joven estudiante de abogacía en el Hospital de Pinamar, declaró este lunes, durante la sexta jornada de juicio, que Fernando Báez Sosa presentaba "múltiples lesiones en la zona del maxilar derecho", "hemorragia en el cerebro y cerebelo" y "hemorragias y hematomas". El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, afirmó que las pruebas "ya alcanzan" para condenar a los ocho imputados.

"Nunca vi nada semejante", sentenció Duarte, visiblemente conmovido, ante los periodistas que lo esperaban en la puerta de los tribunales cuando salió de testimoniar. Aseguró que las lesiones "más importantes" estaban en el cerebro, como también que tenía la marca de una zapatilla en la cara, aunque descartó que sea posible saber cuál fue el golpe de gracia que le dio muerte a Fernando.

A ese testimonio se sumó el de la médica ambulancista, Carolina Giribaldi Larrosa, quien asistió a Fernando tras ser atacado fuera del boliche Le Brique de Villa Gesell. Afirmó que, tras la brutal paliza, el muchacho "no tenía posibilidad de sobrevida" debido a las lesiones sufridas.

La integrante del equipo de emergencias explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, que "no tenía signos vitales" cuando llegaron al lugar del ataque, y que tenía "pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso".

La médica precisó que "lamentablemente no hubo ninguna respuesta" de Báez Sosa ante la asistencia recibida, y aseguró que en sus 18 años como emergentóloga nunca vio "el deceso de una persona como consecuencia de las maniobras de compresión de RCP" como las que le realizaron.

Giribaldi relató además que, tras encontrarlo sin signos vitales frente al local bailable minutos después de las 5, fue trasladado al Hospital de Villa Gesell, asistido con oxígeno y mientras continuaba recibiendo masaje cardíaco.

Al dejar los tribunales, la médica explicó, además, que el joven asesinado tenía "una marca rara en la zona de la mandíbula", a la que describió como un hematoma "atípico", con "forma de zigzag".

Agregó que "lamentablemente" Fernando "falleció de un derrame cerebral masivo producto de traumatismos y no por un RCP mal hecho".

Antes de que iniciara su declaración en el primer piso de los tribunales, los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, se retiraron de la sala para no tener que escuchar su testimonio y evitar observar las imágenes que pudieran exhibirse.

A la madre de Fernando se la vio también llevar consigo una biblia con cantos dorados que le regaló una mujer en la puerta del tribunal.

Tal como ocurrió durante la primera semana del juicio, las declaraciones eran presenciadas por los ocho imputados, los cuatro ya mencionados, Enzo Comelli (22), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano Pertossi (21); quienes por primera vez desde el inicio del debate cambiaron sus ubicaciones en los dos bancos que ocupan dentro de la sala de audiencias.

Télam/ALG.