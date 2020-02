River le ganó a Central Córdoba y se afirmó en la punta

Esta tarde el "millonario" ganó como local al equipo "ferroviario" por 2 a 0, en la decimoctava fecha de Primera División de fútbol, con goles del colombiano Rafael Santos Borré a los 47 minutos de la etapa inicial, e Ignacio Scocco, a los 47 de la parte final.

River Plate volvió esta tarde a ratificar su condición de máximo favorito a ganar la Superliga y derrotó 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, que apuesta a mantener la categoría, en uno de los partidos de la 18va. fecha.



Rafael Santos Borré (47m.Pt) e Ignacio Scocco (47m.St) marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio Antonio Vespucio Liberti del club River Plate y fue arbitrado por Néstor Pitana, quien expulsó en River al chileno Paulo Diaz (13m.Pt) por una falta descalificadora contra Gervasio Nuñez.



El propio Nuñez y Matías Nani llegaron a la quinta amonestación y no podrán jugar contra Aldosivi el viernes próximo en Mar del Plata, por la 19na fecha.



Antes del partido familiares y amigos de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell por un grupo de rugbiers, dieron una vuelta a la pista de atletismo, en pedido de justicia, en compañía de Red Solidaria.



Central Córdoba presionó desde el inicio, no dejó trasladar el balón a River y buscó las ofensivas con Marcelo Meli y Nuñez



No obstante la primera aproximación fue del local, por la derecha, con un centro de Rafael Borré que se llevó por delante Ismael Quilez hacia el tiro de esquina.



Pero de inmediato el local quedó con 10 jugadores por un codazo de Diaz a Nuñez y el juego se hizo friccionado.



Al promediar la etapa comenzó a aparecer Ignacio Fernández, quien buscó asociaciones, pero como River no tuvo la dinámica de otras tardes el equipo cayó en la intrascendencia.



Pero en el cierre de la etapa Matías Suárez, de buen partido, corrió por izquierda y su remate cruzado fue interceptado por Borré al gol.



Salió mejor River en el complemento y tuvo una buena chance con un centro bajo por derecha de Gonzalo Montiel que Nicolás De la Cruz tiró sobre el travesaño, y luego con un envío cruzado de Suárez que sacó Diego Rodríguez con un pie.



Central Córdoba respondió con un zurdazo de Nuñez apenas elevado.



Gustavo Coleoni dispuso cambios ofensivos y el partido se hizo de ida y vuelta.



En una réplica Suárez definió con una sutileza por encima de Rodríguez pero la pelota chocó contra el travesaño y casi de inmediato el ex jugador de Belgrano estrelló un disparo en el palo.



Los santiagueños fueron sin orden sobre el final, River controló, buscó el contragolpe y Scocco hizo una jugada maravillosa, apiló rivales, eludió a Rodríguez y con el gol selló un triunfo trabajado.

Télam.