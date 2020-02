Estudiantes buscará un éxito ante el líder Maipú, y Juventud visita General Cerri

Los dos equipos de San Luis que nos representan en el Federal A de AFA, tendrán caminos distintos este domingo, pero el mismo objetivo de sumar de a tres en la 17ª fecha.



Estudiantes recibirá a las 21 en el "Coliseo" al puntero de la Zona 2, Maipú de Mendoza, que llegará con los ex "Verdes" Mario Vallejo y Daniel Garro anunciados en la formación titular.



Los dirigidos por Héctor Arzubialde empezaron el año con una caída en Bahía Blanca (1-0 ante Villa Mitre), injusta, pero derrota al fin. Y arrastra desde 2019 una sequía que mete miedo: solo hizo dos goles en los últimos ocho partidos, y hace tres juegos que no convierte.



Mantiene su rótulo de candidato a pelear por el ascenso, pero hoy está afuera del Hexagonal y sumó apenas 6 de los últimos 24 puntos (ganó dos y perdió seis juegos).



Con el goleador Juan Amieva como titular, en su regreso al plantel para 2020, a Estudiantes lo urge un triunfo que confirme certezas y elimine fantasmas.



El árbitro de esta noche será Jonathan Correa, de Córdoba. Los mendocinos le llevan 12 puntos de ventaja al "Verde".



Sin la alineación definida, Estudiantes alistaría a Germán Montoya; Brayam Sosa, Leandro Corulo, Facundo Simioli, Facundo Quiroga (que vuelve y reemplaza a Rodrigo Meyer, expulsado); Brahian Cuello, Maxi Correa, Emanuel Díaz, Israel Roldán (ingresaría por Ismael Zapata); Juan Echarri y Amieva (por Leonel Felice).



Maipú va con Matías Alasia (ex Juventud); Facundo Rodríguez, Julio Villarino (por Alexis Viscarra), Marcos Lamolla (el ex "Juve" regresa y va por Jesús Méndez, que está desgarrado); el puntano Mario Vallejo, Franco Dolci, Luis Daher, Neri Espinosa, Mauro Vizaguirre; el puntano Daniel Garro y Bruno Nasta.



Tras empezar el 2020 con un contundente 3-0 a Huracán Las Heras en el "Bajo", y salir de la zona de descenso directo, ahora Juventud busca repetir la suma de puntos importantes en casa ajena.





Por su parte, Juventud visitará desde las 17:30 a Sansinena en la localidad bonaerense de General Cerri (pegadita a Bahía Blanca).



El equipo que desde este año conduce Marcelo Fuentes empezó goleando a Huracán Las Heras (3-0 en el "Bajo") y salió del fondo de las posiciones. Tomó aire y renovó la confianza.



Sin confimar, el DT repetiría los once: Julián Lucero; Walter Figueroa, Gabriel Ojeda, Marcos Cabrera, Matías Barbero; Tomás Garro, Juan Pablo Gobetto, Agustín Alcaraz, Juan Varona; Damián De Hoyos y Juan Manuel Pérez.



El "Juve" tiene 15 puntos y está a 6 unidades de ingresar a la zona de Hexagonal. Justamente su rival de esta tarde suma 21 puntos, y hoy es el sexto en entrar al reducido que dará un ascenso de esta zona a la Primera Nacional.