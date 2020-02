Investigan a un hombre que habría abusado de su hijastra

Hace casi dos meses que la tía de una niña de 12 años denunció al padrastro de la menor por abusar de ella. La denuncia fue realizada el 27 de diciembre de 2019 en la Comisaría 2ª y la causa quedó a cargo de la jueza Penal 3, Virginia Palacios.

Según denunció la mujer, la madrugada del 27 su hermana, madre de la víctima, llegó en un móvil policial a su casa junto a la niña y sus otros dos hijos envueltos en llanto. En ese momento le dijo que había tenido una pelea con su pareja y padre de sus dos hijos más pequeños y que había sido la niña quien pidió auxilio a la Policía tras refugiarse en la casa de un vecino.

Cuando la tía le preguntó a la menor por qué lloraba tanto y qué era lo que había ocurrido, ella le dijo que le habían pegado y también le hizo señas hacia su zona genital. Fue ahí que comenzó a contarle que J.M.O. (su padrastro) la abusaba. “Ahí me empezó a contar todo. Me dijo que la sometía desde chiquita, desde los 5 años más o menos. Que cuando mi hermana se iba a comprar o cuando no había nadie en la casa, la tocaba. Que en enero de 2018 los abusos comenzaron a ser con acceso carnal y que de ese tipo ocurrieron unas tres veces más. También me contó que después de eso comenzó a darle una pastilla blanca para que tomara”, de lo que la denunciante sospecha que se trataba de anticonceptivos.

A esos fármacos, según le contó la niña a su tía, el presunto abusador comenzó a suministrárselos cuando tenía 10 años. “En una oportunidad mi hermana me dijo que tenía que llevarla a la ginecóloga porque había menstruado por primera vez, pero a mí me pareció raro por su edad. Después, a los meses, me dijo que no le había ocurrido más, pero que en ese momento sí ya tenía su primer período, por lo que me preguntó si le podía colocar un chip anticonceptivo. Le dije que era muy chica, que debía hablarle de educación sexual”, recordó Pereira.

Según la denunciante, la tomó de sorpresa enterarse de los vejámenes que sufría su sobrina. Asegura que todos los fines de semana iba a visitar a su hermana, quien vivía con J.M.O., sus tres hijos, el padre y un hermano de él en una casa del barrio Telepostal que tenía tres habitaciones: una de ellas la ocupaba la mujer junto a su pareja e hijos, otra su suegro y la restante, su cuñado.

La niña se quería ir de la casa

“El trato de J.M.O. con la nena era bueno. Siempre la trataba de 'mi amor'. Lo único que me acuerdo es que ella, cada vez que yo los iba a visitar, me decía que se quería ir a vivir conmigo y yo pensaba que era porque se divertía con mi hijo o porque yo le daba todos los gustos, pero nunca me imaginé esto”, dijo la denunciante, en referencia a los abusos.

Una fuente judicial indicó que un médico forense constató los abusos en la menor y que en mayo será entrevistada por una psicóloga en la Cámara Gesell de tribunales. La información que obtenga de esa prueba fundamental es parte del material que la jueza Penal 3 analizará para decidir si cita a declaración indagatoria al denunciado.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género

Gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.