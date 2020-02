San Luis está presente en el Sudamericano de Windsurf

Tomás Correa (21), Guadalupe Fontana (16) y Bruno Migliozzi (14) participan desde ayer en el Sudamericano de Windsurf, que se realiza en Carlos Paz y termina el martes 25. Los tres representan a la Asociación Sanluiseña de este deporte. También compite otro puntano, Adriano Nick (13), quien ya pasó por nuestras páginas.

El Sudamericano suma puntos para el Mundial que se realizará en septiembre en Brasil. Tomás Correa, Nº 1 en San Luis y con más recorrido que el resto de sus compañeros, analiza: "Previo al torneo asistimos a una clínica para llegar bien enfocados. Tenemos una escuela de tecnificación para buscar talentos y orientarlos con una mirada olímpica, de modo que este torneo en Carlos Paz es muy importante".

Tomi se entusiama con el Sudamericano: "En Carlos Paz nos conviene, porque es en el lago San Roque, muy parecido a La Florida, donde entrenamos. En cambio, si fuera en el mar, hay muchas condiciones diferentes, como las corrientes y las olas con las que no estamos tan familiarizados".

Por su parte, Bruno Migliozzi cuenta: "Hago windsurf desde chico, pero hace un año y medio lo tomo muy en serio. Fue desde un pentatlón que se hizo en El Pinar, que corrió mi papá y me entusiasmé".

Guadalupe Fontana va a disfrutar y a sumar experiencia: "Estaré en la categoría Big Plus Sub 17, es muy lindo este deporte. Me apasiona".

Guada y Bruno participan en la categoría Big Sub 17, con equipos más pesados y velas más chicas. Todos los equipos son semejantes entre los competidores. Y Tomás lo hace en Race Board, que es para edades más avanzadas.

"Tenemos un calendario provincial de regatas para difundir nuestros diques y nuestro deporte", comentó Correa, con la certeza que, desde la Asociación Sanluiseña, el windsurf seguirá creciendo en la provincia.