GEPU perdió un juego clave

Sufrió las ausencias y no pudo con All Boys de Santa Rosa (LP), que lo dejó en el 4° puesto, con un partido menos.

Era un choque de protagonistas de la Región Cuyo. GEPU no pudo con All Boys de Santa Rosa en el "Emilio Perazzo" y cayó por 83-70. La visita fue mejor y se llevó una justa victoria de San Luis, que le permitió alcanzar a Jáchal en lo más alto de las posiciones.



El cotejo era clave porque son dos equipos que pugnan por terminar en las dos primeras posiciones para pasar directo al Playoff, y en un virtual desempate, cada partido entre sí, vale.



El elenco dirigido por José Franzi arrancó sin una de sus figuras: Gustavo Acosta, por una lesión. Y, a los pocos minutos de arrancado el juego, dejó la cancha Diego Prego, también por lesión. All Boys tomó nota de esas ausencias y le sacó provecho a la situación. Con un juego intenso, variantes en ofensiva y un segundo tiempo a puro triple, dejó sin chances al "Lobo" puntano.



"No estaba en los planes perder. Ellos vinieron a ser protagonistas, a intentar llevarse el juego con base en intensidad y tuvieron su mérito", destacó Juan Ávila, de GEPU.



Desde el primer cuarto (12-20), los pampeanos mostraron que venían por todo. En el segundo segmento, GEPU achicó la diferencia a 32-37. Faltando 2' para que termine el 3er cuarto, el "Lobo" se puso a 3 puntos y soñaba. Pero All Boys cerró mejor ese parcial (49-59) y lo liquidó ni bien arrancó el último cuarto, con una seguidilla de bombas desde la línea de tres puntos para sacar una máxima de 17 puntos.



El local fue por la heroica. Con más ganas que argumentos descontó pero nunca inquietó a un rival que se llevó una merecida victoria y alcanzó la cima.

Posiciones en Cuyo

1 Jáchal (San Juan)

2 All Boys (Sta. Rosa, LP)

3 Ferro (Gral. Pico, LP)

4 GEPU

5 Junín (Mza)

6 Pico FC (Gral. Pico, LP)

7 San Juan Básquet

8 Juventud (Alpachiri, LP)

* 1° y 2° clasifican al Playoff. Del 3° al 6°, a la Reclasificación. 7° y 8°, al Playout.