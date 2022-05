Hans Feder Ponce: "Estamos enfocados y en la misma línea para cumplir el objetivo"

Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) se sobrepuso a la derrota inicial y con dos triunfos consecutivos cerró 2-1 la serie ante Talleres de Tafí Viejo, avanzando de esa manera hacia las semifinales de la Conferencia Norte del Torneo Federal de Básquet. Ahora el "Lobo" puntano, que está a dos pasos del sueño del ascenso a la Liga Argentina, deberá enfrentar a Belgrano, quien en el duelo entre equipos tucumanos barrió por 2-0 a Asociación Mitre.

En casa, frente a un numeroso público que siguió y alentó los últimos dos puntos de la serie, GEPU consiguió mantenerse en carrera y llegar a la etapa que reúne a los cuatro mejores de la Conferencia Norte. Talleres de Tafí Viejo no fue un rival fácil de vencer, pero el "Lobo", acostumbrado a pelear, volvió a demostrar que tiene lo necesario para estar en la final.

"Fue una serie complicada. No empezó de la mejor manera allá, de visitante. Pero bueno, eso nos sirvió mucho para fortalecer el grupo. Fue una cachetada para el equipo, que nos hizo reaccionar y venir a jugar de local arrojando nuestra mejor versión", señaló Hans Feder Ponce, respecto a la serie muy reñida contra los tucumanos.

No paran de festejar. El "Lobo" demostró solidez y ganó con autoridad. Foto: Nicolás Varvara.

El alero entrerriano nacido en Salamanca, España, fue uno de los puntos altos del local en el encuentro del sábado por la noche, jugado en el estadio "Emilio Perazzo". Finalizó con 21 puntos y fue vital en la faceta defensiva. "La clave para ganar ambos partidos fue la defensa. Sobre todo, poder contener a los jugadores importantes de ellos. También haberle encontrado la vuelta al juego en zona que nos planteaban, por ahí con pelotas a los internos y tiros perimetrales, un juego más inteligente".

Ahora, el próximo rival de GEPU será Belgrano, que estará más descansado producto de haber barrido la serie frente a Mitre. "No es habitual y pesa un poco jugar dos partidos seguidos, pero con las ganas y la ansiedad no te das cuenta. Creo que Belgrano es un equipo con similares características que Talleres: juega bien y es muy duro. Todavía no hemos visto nada táctico del otro equipo, pero con el correr de la semana vamos a ir conociendo más detalles", dijo.

En el tercer choque contra los tucumanos, además de Feder Ponce se destacaron el base Juan Menna, con 17 puntos, y el interno Gustavo Acosta, con 16.

El "Lobo" dio un paso fundamental y se encuentra cerca de llegar a la serie que pondrá en juego el soñado ascenso. El grupo entiende que está frente a una gran oportunidad, pero también que debe manejar y controlar la ansiedad. "Creo que todos tenemos nervios y cada uno los canaliza de diferentes maneras. Lo importante es que cuando salimos a la cancha hay una sintonía, estamos enfocados y en la misma línea para cumplir el objetivo", manifestó el alero.

Y cerró: "La ilusión del ascenso está intacta. Creo que fuimos dando pasos importantes y ahora tenemos que seguir así más que nunca. Estamos a dos cruces y el equipo lo puede lograr".