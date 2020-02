Villa Mercedes: Confirmaron el segundo caso de dengue importado

El paciente es un joven de 16 años que recientemente viajó a Córdoba y a Santa Fe. Este domingo, personal del Programa Epidemiología fumiga su vivienda y manzanas cercanas.

Se confirmó el segundo caso de Dengue en la provincia. Se trata de un joven de 16 años de Villa Mercedes que recientemente viajó a Córdoba y a Santa Fe. El primero fue un hombre de San Luis, de 58 años, que regresó con los síntomas de Paraguay hace diez días.

El paciente villamercedino comenzó a presentar los síntomas el martes 18 con fiebre mayor a 38°C, dolores musculares, articulares, dolor abdominal y un episodio aislado de sangrado de nariz y encías. Y actualmente se encuentra en buen estado general.

Este domingo, personal del Servicio de Control de Vectores del Programa Epidemiología, realiza las acciones de bloqueo de foco con fumigación en la vivienda del caso y fumigación espacial en las ocho manzanas alrededor del caso.

Ante la presencia de este segundo caso confirmado de Dengue con antecedente de viaje, el Ministerio de Salud emitió un comunicado para informar a la población sobre las medidas de prevención a tener en cuenta en caso de viaje a lugares con circulación viral.

Recomendaciones a la población:

Debe consultar al médico de manera inmediata, toda persona con antecedente de haber permanecido o transitado en zonas de transmisión activa de dengue o presencia del mosquito transmisor (Aedes aegypti) en los 15 días previos a la aparición de síntomas tales como: FIEBRE (mayor a 38°C), acompañado de 2 ó más de las siguientes manifestaciones:

- Dolor de cabeza.

- Dolor detrás de los ojos.

- Dolor muscular.

- Dolor articular.

- Erupción en la piel.

- Náuseas o vómitos.

- Dolor abdominal.

- Manchas rojas en la piel (petequias) u otras manifestaciones hemorrágicas.

- Prurito.

Medidas de prevención ante viajes a zonas con circulación viral:

- Utilizar siempre repelente de mosquitos sobre la piel expuesta y la ropa con aplicaciones cada 3 horas.

- Utilizar vestimentas con mangas largas y de colores claros.

- Evitar dentro de lo posible actividades al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer (mayor actividad de alimentación del mosquito.

Acciones desde la comunidad

La única forma de evitar el dengue es a través de la prevención, eliminando los criaderos de mosquitos (recipientes que acumulan agua, dónde la hembra del Aedes aegypti deposita sus huevos). Por eso, es necesario tener en cuenta las siguientes medidas:

- Si almacenamos agua en barriles, ollas, baldes o bidones, mantenerlos limpios y tapados, al igual que los tanques de agua o los aljibes.

- Evitar el acopio de latas o depósitos pequeños (cáscaras de huevo, latas de picadillos, botellas, etc.).

- Mantener libres de agua las piletas de lavaderos.

- Cambiar frecuentemente el agua de las piletas de lona. Realizar periódicamente mantenimiento en las de material, y en ambos casos limpiar correctamente los bordes.

- Evitar mantener plantas en agua y no olvidar renovar diariamente la de floreros y bebederos de mascotas.

- Drenar y colocar larvicidas a los estanques y las fuentes ornamentales.

- Los neumáticos no deben dejarse al aire libre. Deben situarse bajo techo, enterrado o rellenos con tierra, arena o grava.

- Hacer agujeros de drenaje a las macetas y colocarles arena y/o piedra.

- Las plantas cuyas hojas verdes formen depósitos de agua, deben situarse bajo techo y regarse sobre la tierra.

- Mantener los patios de las viviendas limpios. Colocar tela mosquitera en ventanas y desagües.