Paloma y Martina: un sueño cumplido

Sudaron, superaron obstáculos en el camino y finalmente cumplirán su ansiado sueño. Martina Del Trecco y Paloma Fagiano llevarán la bandera de San Luis al Torneo Sudamericano Sub 20 de Fútbol Femenino. Ambas quedaron entre las 22 futbolistas convocadas por el técnico Carlos Borrello para vestir la camiseta de la Selección Argentina en la competencia que reparte dos cupos para el Mundial Sub 20 en Panamá y Costa Rica. El Sudamericano tendrá como sedes a San Juan y San Luis, desde el 4 hasta el 22 de marzo.

Aún con la emoción a flor de piel por la noticia, las jugadoras de 18 años compartieron sus sentires con El Diario.

“Es inexplicable lo que siento por poder estar en la Selección Argentina. Siempre esperé y soñé con este momento. Estoy emocionada y un poco nerviosa porque es el primer Sudamericano que voy a jugar”, contó Martina, la futbolista de Villa Mercedes que defiende los colores de River Plate en el torneo de AFA.

Del Trecco apuesta por Argentina, que debutará el 4 de marzo a las 20:15, en San Juan, ante Ecuador (Grupo A): “Nos estamos preparando muy bien y trabajamos en forma muy intensa, por eso confío mucho en el equipo. Todo pasó muy rápido para mí, saber que podemos llegar a clasificar a un Mundial es algo muy grande”.

Paloma, la puntana de Racing Club que vistió los colores de GEPU hasta fines del año pasado, vuelve a atrás para reflejar su presente. “Para explicar lo que siento tengo que remontarme a agosto de 2019 cuando fui a probarme por primera vez a la Selección, sin saber que todo esto podía llegar a pasar. Para mí era solo ir a probar suerte. Ahora, con el paso del tiempo, estoy muy feliz con el resultado tanto por el crecimiento personal como por el colectivo del grupo. Al no haber competido en torneos de AFA aún, pensaba que no iba a tener la posibilidad de jugar un Sudamericano. Pero se me dio. Ahora quiero disfrutar y que esto no termine nunca”.

Las otras 20 seleccionadas por Borello son: Ariana Álvarez y Rocío Vázquez (San Lorenzo); Aldana Narváez (Social Lux); Maricel González, Daiana Falfán, Dalila Ippólito y Catalina Primo (UAI Urquiza); Milagros Díaz y Julieta Blanco (Gimnasia La Plata); Milagros Otazú (Racing); Giuliana González, Justina Morcillo, Nicole Hain y Melina Melipil (River).

“Ahora voy por más, voy por todo con esta camiseta”, dijo la ex Aviador Origone. “Entrenaré duro para ganarme un lugar entre las titulares, aunque sé que no es fácil”, prometió la futbolista de la “Academia”.

Con trabajo, paciencia y sacrificio los sueños se cumplen. Lo saben las dos sanluiseñas que desde el miércoles quedarán concentradas en la AFA hasta que comience el Sudamericano.