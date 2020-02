San Juan: su ex novio la degolló mientras dormía con su beba de tres meses

El asesino, de 21 años, había sido denunciado por violencia de género en diciembre. Según explicaron las autoridades, la orden de restricción no se hizo efectiva ya que ambos vivían en casas contiguas.

Pamela Rodríguez, una adolescente de 17 años de la localidad sanjuanina de Calingasta, fue asesinada por su ex novio y padre de su pequeña hija de tres meses: mientras dormía junto a la beba. El agresor, de 21 años, identificado como Angelo Castillo, le clavó un cuchillo en el cuello y quiso escapar por el fondo de la casa, aunque fue detenido poco tiempo después en una zona de cerros y ríos, cercana a la escena del crimen.

El episodio ocurrió el domingo pasado, durante la madrugada, cuando la adolescente descasaba en la casa que compartía con su madre y un hermano. Según confirmaron las autoridades del ministerio de Seguridad provincial y la jefatura de policía local, Castillo irrumpió en la vivienda y atacó a la joven con un “cuchillo pequeño”. Cuando escapaba de la habitación lo encontró su ex suegra. El asesino la empujó y huyó. "La mujer se despertó por los gritos de auxilio de la joven”, dijo el comisario Ángel González, quien agregó que aún no encuentran el arma.

Las autoridades confirmaron que la adolescente ya había denunciado a su ex pareja por violencia de género aunque explicaron que la orden de restricción no se pudo hacer efectiva porque Castillo vivía en una casa contigua a la de Pamela. “Las casa son colindantes, es muy difícil establecer así la restricción. El ciudadano, en la noche del hecho, entra por el fondo de la casa. Es algo que no se pudo evitar”, apuntaron las autoridades policiales ante los medios.

Lorena, la mamá de la víctima, en cambio dio detalles estremecedores de lo ocurrido y aseguró que tanto la policía como la justicia no le dieron importancia a las denuncias que había hecho su hija.

“Ella entre lágrimas pedía auxilio mientras intentaba caminar. Entre mi hijo y yo la agarramos cuando se descompuso. Se cayó en mis brazos. Le vi el cuello y empezó a sangrar muchísimo. Cuando prendimos la luz la vi toda ensangrentada. Hicimos todo lo posible para taparle la herida y que no sangrara tanto, pero era imposible. Sangraba por la boca y se ahogaba. La puse de lado para que no le pasara eso, pero no hubo caso”, contó la mujer en diálogo con Radio Manantial.

La ambulancia tardó entre 10 y 15 minutos en llegar a la casa. La joven fue trasladada al hospital departamental aún con vida y consciente, aunque murió horas después. "Ella pedía por su hijo, preguntaba por el bebé, si estaba bien. Todos le decíamos que sí. Llegó consciente al hospital, pero tiraba mucha sangre por la boca, por la nariz. Le pusieron respirador, pero no pudieron hacer más nada porque ya no podían salvarla”, agregó la mamá de Pamela.

Lorena dijo que su nieta se encuentra en buen estado de salud y agregó que a partir de ahora “tendrá que salir adelante” por ella: "tengo una criatura que criar, que es lo que me dejaron. Voy a hacer todo lo posible para darle lo mejor que pueda, porque es lo único que me queda de mi hija”.