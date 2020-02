La Justicia rechazó apartar a la fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa

La defensa de los diez rugbiers, imputados por el crimen del joven frente al boliche Le Brique, había solicitado la recusación de la fiscal del caso, Verónica Zamboni.

El juez de Garantías David Mancinelli, quien interviene en la causa por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, rechazó hoy la recusación de la fiscal del caso, Verónica Zamboni, que había sido solicitada por la defensa de los diez rugbiers imputados por el crimen, informaron fuentes judiciales.



La medida fue tomada este mediodía en los tribunales gesellinos, en rechazo al planteo del defensor Hugo Tomei, quien además denunció penalmente a Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de la localidad balnearia, por supuestos delitos cometidos durante la instrucción del caso.



En su pedido de recusación, el letrado cuestionó a la fiscal Zamboni "por la carencia de objetividad que presenta la dirección de la investigación con la consecuente vulneración que ello conlleva de la garantía constitucional de defensa en juicio de sus asistidos", y "el temor fundado de los imputados sobre la perdida de criterio objetivo".



Sin embargo, el juez consideró hoy que la fiscal "se ha ajustado a lo prescripto", que la instrucción no estuvo "dirigida a ningún otro fin que el que le dio origen" y "los planteos realizados no gozan de entidad suficiente" para removerla.



De este modo, Zamboni seguirá al frente de la investigación, aunque la defensa adelantó que apelará este rechazo, por lo que el planteo deberá ser resuelto por la Cámara de Apelaciones de Dolores.



En la misma resolución, el magistrado se refirió también a la denuncia penal presentada contra Zamboni por Tomei, para quien la fiscal cometió los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad" de los rugbiers acusados por el crimen.



El abogado había planteado la nulidad de una declaración testimonial y de una rueda de reconocimento, y puesto en duda la validez de las primeras indagatorias, al día siguiente del homicidio: "Esa imposibilidad material, real y concreta de hacer la audiencia en menos de cinco minutos delata que nada de lo descripto en las actas ocurrió".



En ese sentido, el juez indicó que "la denuncia penal formulada" por el defensor "no constituye causal de recusación; admitir lo contrario sería instaurar lo que algunos han llamado el forum shopping".



Fuentes judiciales indicaron en ese sentido a Télam que esta presentación penal será investigada de todos modos por el fiscal Mario Pérez, del Departamento Judicial de Dolores.



La querella también respaldó la actuación de la fiscalía, y señaló que el pedido de Tomei para que fuera apartada del caso "ha sido propuesto sin el menor sustento" y que "se trata de un planteo que la defensa primero articuló como nulidad, luego como denuncia y ahora como recusación".



Por otra parte, fuentes del caso indicaron que la defensa pedirá a la Cámara de Apelaciones de Dolores una audiencia para "exponer oralmente los fundamentos de su recurso" de apelación de la prisión preventiva de los ocho rugbiers que siguen detenidos, antes de que la Sala 1 del tribunal de a conocer su resolución en ese sentido en los próximos días.



El hecho ocurrió la madrugada del sábado 18 de enero pasado frente a Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando varios jóvenes atacaron a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche.



Tras atacarlo a golpes y a patadas en la cabeza, los sospechosos escaparon del lugar y la policía detuvo luego a diez rugbiers durante un allanamiento en una casa que alquilaban para pasar sus vacaciones a pocas cuadras del boliche Le Brique.



Ocho de los diez rugbiers permanecen actualmente detenidos en una celda de la Alcaidía de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores.



Ellos son Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (21), quienes están acusados de ser coautores del "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Fernando y de las "lesiones" que sufrieron sus amigos.



Además, permanecen imputados, pero sin prisión preventiva Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), acusados de ser "partícipes necesarios" del mismo delito.

Télam.