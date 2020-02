Por temor al coronavirus, puntanos reprograman sus viajes al exterior

Aseguran que los turistas no solo tienen miedo a contagiarse, sino también a quedar varados.

La propagación de coronavirus no tan solo en Asia, sino también en Europa, prendió la alarma de los puntanos que contrataron viajes a países como Italia y China para los próximos meses. Según tres agencias de viaje de la ciudad capital, en los últimos días comenzaron a reprogramar estadías y cambiar recorridos.

Emiliano Benzaquen, uno de los dueños de "Benzaquen Viajes", comentó que esta semana los pasajeros cancelaron su visita a China y optaron solamente por Japón. "No hacen el recorrido completo porque les pueden cerrar la frontera en otros países donde hacen escala. A la vez las atracciones turísticas están inhabilitadas para que no haya aglomeración de gente", dijo.

Afirmó que esas combinaciones sí se pueden modificar. Además, manifestó que los que iban a Italia en mayo, como también a otras regiones de Europa, cambiaron la fecha para septiembre. "La gente está asustada no tan solo por contagiarse, sino por llegar a un lugar y no poder hacer nada, quedar varados por quince días sin poder salir", resaltó uno de los propietarios de la agencia.

El comerciante manifestó que esta situación afectará las contrataciones, pero esperarán a ver qué sucede más adelante. "El único inconveniente que nos genera en este momento es realizar un doble trabajo. Rearmar recorridos, hotelería, excursiones y traslados. Todo debe ser por el mismo valor y eso lleva tiempo", afirmó.

"Nos llegan comunicados todos los días de las aerolíneas para prevenirnos. Estados Unidos cerró sus fronteras a todos aquellos que provengan de China. También quieren repatriar a todos los norteamericanos que están allá. Cuando llegan los ponen en cuarentena para ver su evolución", contó Benzaquen.

Silvana Ciuro, propietaria de "Lozada Viajes", comentó que en los últimos días varios puntanos se presentaron para reprogramar la fecha de su viaje o en su defecto cambiar de destino. "Ahora estamos peleando para que las aerolíneas no les cobren penalidad a los pasajeros", dijo Ciuro, quien agregó que los cambios son de aquellos que iban a Milán, una de las zonas más afectadas por la enfermedad.

Hasta ayer a la tarde en Italia había 17 fallecidos y 650 infectados. Más de la mitad de los casos se diagnosticaron en Lombardía.

El encargado de "Gimatur", Gabriel Griotto, resaltó que todavía no tienen cancelación, pero sí muchas consultas, sobre todo aquellos que contrataron a Italia. Afirmó que se debe a que todavía tienen plazos para realizar cualquier cambio, ya que la mayoría viaja en mayo, junio y julio. "Algunos están preocupados y quieren saber qué pasa si deciden no ir", dijo Griotto, quien manifestó que la mayoría de las aerolíneas les dan la posibilidad de cambiar la fecha sin tener que pagar ni un solo peso.

"Las mismas empresas dicen que los viajeros no se apuren a tomar ninguna decisión, porque esto es día a día y puede cambiar. Nosotros también recomendamos esperar un tiempo prudencial. Si un destino no está operativo las mismas aerolíneas y hoteles no cobran nada, pero en el caso de cancelarlo por completo tendrán que abonar un porcentaje", afirmó el encargado.