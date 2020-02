Fernando Saconi, el artillero que disfrutan los "Villeros"

El delantero de 20 años, con sus goles, condujo a Villa de la Quebrada a la clasificación a la próxima fase del torneo.

Fernando “Chihilo” Saconi es sinónimo de gol, no paraba de inflar piolas con 15 años y la casaca del Pabellón Argentino en los torneos relámpagos de la cancha del barrio Norte, cuando el papá de un compañero de apellido Pérez le preguntó: “Pibe no te gustaría probarte en un club”. Y al pibe se le iluminaron los ojos y no tardó un segundo en decir que sí, que le encantaría. Esa fue la primera chance que le dio el fútbol.

Don Pérez lo acercó a Defensores del Oeste, un club que le queda relativamente cerca de su barrio de monoblocks. La prueba fue fugaz, rápidamente convenció al entrenador y en poco tiempo trepó a la Sub 20 y después a la Primera División, donde en 2019 fue goleador del torneo y considerado el mejor jugador del fútbol local por el Círculo de Periodistas Deportivos de San Luis.

Los logros del año pasado le valieron para abrir una segunda puerta. La dirigencia de Villa de la Quebrada se fijó inmediatamente en él y lo convocó para ser parte del plantel del Torneo Federal Regional Amateur, su primera experiencia en una competencia de AFA.

“Para mí es un sueño cumplido el poder jugar este torneo, siempre pensaba cómo sería jugar un Federal, cómo se sentiría. Algún día se me va a dar esa chance, pensaba y me tocó en este momento”, cuenta Saconi, que prefiere la gambeta, antes que la definición a los micrófonos.

“Yo siempre supe que iba a ser un torneo difícil, que hay mejor nivel que en la liga local y la verdad es que me costó mucho el primer partido, hasta que logré adaptarme. Sabía de mis condiciones y de lo que le podía darle al equipo, y por suerte pude levantar y ayudar a la 'Villa' a vivir este momento de clasificar a la siguiente ronda. Estamos todos muy contentos”, aseguró “Chichilo”.

La confianza de Saconi es también la de todo el equipo que consiguió el principal objetivo y que ahora buscará ir partido a partido, para soñar con escalar un poco más: “El 'Tano' (Giménez) siempre nos dice que hay que tener mentalidad ganadora y que no se puede regalar nada, porque la competencia es muy dura. Sabemos que tenemos una linda prueba este fin de semana con Potrero, y esperamos llevarnos los tres puntos para entrar primeros”, aseguró el delantero.

En un mes, el joven delantero deberá asumir una nueva responsabilidad, junto a su novia Rocío esperan la llegada de Emir Fernando, el primer hijo de ambos. “Estamos muy contentos con la llegada de este niño, es otra de las cosas buenas que me están pasando”, aseguró.

Como todo jugador que transita este torneo, Fernando sueña con que haya otro don Pérez en alguna de las canchas en las que le toca pisar con “El Villero”, pero que esta vez lo saque del amateurismo y lo lleve a vivir del fútbol, por su pasión y para mejorar la calidad de vida de su incipiente familia. “Sería un sueño que me llame Juventud o Estudiantes. Para eso tengo que entrenar, estar bien físicamente y rendir en la cancha", asegura el goleador de la "Villa".