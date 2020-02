La Justicia ordenó que Arcor reincorpore a 5 trabajadores

Tras una lucha judicial que data de octubre del año pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de San Luis (STIA) logró, a través de un fallo de la Justicia de Buenos Aires, que se ordene a la empresa Arcor reintegrar a 5 de los 42 trabajadores que fueron despedidos en aquel momento de la planta ubicada en la provincia. La firma tiene 10 días hábiles para acatar el dictamen, que comenzaron a contar desde el 30 de enero. "Es una medida cautelar en primera instancia que dice que en tanto se defina la cuestión de fondo, estos compañeros tienen que volver a sus puestos de trabajo. Eso es lo que dicta el juzgado", confirmó Ariel García, delegado de STIA en Arcor.

García explicó que luego de levantarse la conciliación obligatoria, la conducción de STIA los "dejó en la puerta de Relaciones Laborales", expresó dando a entender que esa fue la última instancia de acompañamiento de su gremio. "A partir de ese momento, con los compañeros despedidos tomamos el camino judicial", contó.

Aunque no fueron todos quienes iniciaron acciones legales, llegaron a superar los 30 y esperan que el resto también se sume a esta demanda que, según explicó el delegado es "pluriindividual, porque tiene que ver con la voluntad y el derecho de cada uno a iniciar un juicio, no es una medida gremial. Estos cinco compañeros son los primeros de muchos otros. Estamos esperando también una respuesta favorable".

“Es una medida cautelar en primera instancia. Dice que hasta que se defina la cuestión deben volver a su trabajo”, comentó el delegado de STIA en Arcor, Ariel García. “También echaron a 5 compañeras que casualmente tuvieron todas un reclamo contra algún jefe por violencia laboral y de género”.

Cuando se dieron a conocer los despidos, el gremio los catalogó de discriminatorios. García manifestó que "en los fallos judiciales dice que hay material probatorio como para que ese sea el motivo por el que despidieron a la gente. Algunos por problemas personales y hasta cuestiones físicas. Compañeros que tuvieron conflictos con la ART o que padecían enfermedades laborales. También echaron a 5 compañeras que casualmente tuvieron todas un reclamo contra algún jefe por violencia laboral y de género".

Por ahora, los empleados deberán esperar a que la empresa se pronuncie. "A mediados de la semana que viene tendríamos que tener noticias sobre la reincorporación y el reingreso a planta de los compañeros", adelantó y aunque no tienen planeado tomar medidas de fuerza gremiales saben que Arcor podría desoír al juez y no reincorporar a los trabajadores. "En ese caso, los 42 despedidos están preparando algo, pero no es por parte del gremio y los delegados", aclaró.

El conflicto

En octubre, 42 de los más de 400 trabajadores que tiene la planta de Arcor en San Luis fueron echados. La empresa había dado una semana de vacaciones adelantadas y, en ese interín, comenzaron a mandar los telegramas de despido. El gremio alimenticio consideró la medida como discriminatoria y arbitraria ya que los trabajadores tenían problemas de salud o eran delegados de hecho.

En aquel momento, Javier Camargo, el abogado del gremio, afirmó que "si los despidos son discriminatorios, son nulos, porque da la casualidad que en una empresa que tiene más de 400 empleados echaron a 42 trabajadores que son personas accidentadas, con enfermedades como diabetes; que son delegados de hecho, es decir, quienes reclaman por sus compañeros algún problema o si una máquina funciona mal, por ejemplo".

La empresa, por otra parte, se cubrió, en ese momento, con un comunicado de prensa en el que justificaba los despidos por el "contexto general de la economía" y que "debido a la caída generalizada de consumo ha sufrido una merma importante y permanente en su nivel de actividad".