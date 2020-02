Convocan a dueños de autos y motos antiguas a patentar

El Municipio lanzó una convocatoria para que los dueños de autos y motos antiguos puedan patentar sus vehículos. El objetivo es valorarlos como patrimonio cultural de la ciudad y, además, poder llevar un registro. A partir del 26 de febrero y solo los miércoles, los propietarios deberán presentar la documentación requerida en la Subsecretaría de Transporte Municipal.

Villa Mercedes sería pionera en utilizar esta metodología, que surge por una ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante el año pasado. Esta semana la Comuna y las Asociaciones de Vehículos Antiguos de Villa Mercedes (Avavim) y Amigos de las motos Clásicas y Antiguas (AMCA) firmaron un convenio para acordar que el organismo que recepcione los papeles realizará un registro municipal. Además, el costo de la identificación será responsabilidad de cada propietario.

La chapa tendrá un fondo color amarillo con letras negras. De esa manera se distinguirán del resto. Este distintivo no suplantará al original otorgado por el Registro Nacional del Automotor (RNA). Los utilitarios deberán circular con ambas patentes, y el que no tenga la del RNA no podrá transitar por las calles.

“Nosotros estamos trabajando sobre la ordenanza, porque las dos agrupaciones que nuclean motos y autos clásicos y antiguos necesitaban un reconocimiento legal que los representara”, dijo Germán Sepúlveda, jefe de Programa Ente Regulador de Transporte Regular, No Regular e Inclusivo.

Aún resta definir cuál será el valor económico de la identificación. “Lo que sí sabemos es que el diseño tendrá un modelo 'vintage', y según la ordenanza, los mismos dueños lo elegirán para que sea acorde a la descripción del vehículo”, agregó.

El objetivo es que tanto los autos como las motos sean distinguidos como de recreación, pero no podrán llevar pasajeros ni circular a diario. Pero pueden ser contratados para alguna boda o evento social.

La patente tendrá vigencia durante tres años. Al momento de renovarla, los interesados deberán presentar todos los requisitos nuevamente y aprobar el control para verificar las condiciones mecánicas en las que se encuentra.

Dentro de las características que debe cumplir el vehículo, los miembros de Avavim observarán que el modelo tenga al menos 35 años, la marca, la carrocería y la cantidad de partes originales que contenga. “Lógicamente hay piezas que fueron reemplazadas por el deterioro, pero lo que pretendemos es evitar autos modificados o 'tunning', y tendremos en cuenta la aptitud técnica, que sería si está en condiciones de circular sin correr peligro”, expresó.