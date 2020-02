El “Vacaclub” se despidió con un encuentro familiar

Más de 100 chicos despidieron la colonia de verano “Vacaclub” con grandes sonrisas y nuevas experiencias. La última jornada se llevó a cabo el viernes entre las 17 y las 20, con juegos, deportes, arte y cocina para sorprender a los invitados especiales: las familias de los niños.

Con la de este año, son seis las ediciones consecutivas de una gran iniciativa que el Parque La Pedrera brinda de manera gratuita y a la que vuelve a apostar. Desde la organización quedaron sorprendidos porque en esta oportunidad tuvo la mayor concurrencia de todos los ciclos, con más de 100 niños de entre 6 y 12 años. Desde el 7 de enero hasta el 7 de febrero “estuvimos trabajando con grupos mixtos, haciendo actividades recreativas y deportivas. Tuvimos juegos de agua, y a causa del mal clima, pensamos un 'plan b' con juegos en el interior del parque; que por suerte tiene mucho espacio y opciones para los chicos”, dijo la profesora, Paula Sosa del Castillo.

El concepto de la colonia de verano fue brindarles otra opción a los más pequeños de las familias para que pasen unas vacaciones entretenidas en encuentros de tres horas de martes a viernes. Hicieron talleres de arte como pintura, baile, creación de máscaras de diferentes temáticas infantiles y de películas, pintura de piedras y trabajos con globos inflables. En la parte aeróbica, circuitos, saltos y coreografías de coordinación fueron las principales destrezas. Deportes como el fútbol, el vóley y el básquet también estuvieron presentes para aprovechar las instalaciones. La ausencia de piletas de natación no fue un impedimento para trabajar con el agua, ya que en la plaza de los niños del complejo, los chicos podían disfrutar de deslizantes con agua y jabón, tatetí con agua y guerras de bombitas.

En la última jornada, realizaron juegos muy divertidos para que los chicos se vayan felices, con muchas experiencias positivas y con valores de compañerismo, que es en lo que hace hincapié el deporte. También hicieron una actividad de gastronomía en la que junto a sus familias degustaron bombones de avena. La jornada llegaba casi a su fin con juegos de kermesse como búsquedas del tesoro y encontrar caramelos en harina sin las manos. La última hazaña fue pintar un gran mural en el piso del playón, lleno de colores y texturas que decía “Pedrera 2020”, en referencia a la experiencia de este año.

Victoria, Wanda, Guadalupe, César, Ema y Paula fueron los profesores de Educación Física encargados de llevar a cabo las propuestas y objetivos deportivos y recreativos de las tardes que pasaban los chicos, además de promover el orden, compañerismo y amistad. “En el mes, tuvimos una semana de mal tiempo, y los chicos llamaban y se comunicaban al parque porque querían venir igual. Eso nos dejó muy contentos, porque superamos las expectativas del programa. Las horas de los encuentros no alcanzaban”, contó el responsable de deportes Fernán Carranza.

Los niños no sólo no tuvieron que pagar una inscripción, sino que todas las tardes contaban con la merienda que ofrecía la colonia, por lo que no significaba ningún gasto para los padres. “También, lo importante fue la inclusión, ya que vinieron chicos de todos los barrios e incluso algunos que iban a otras colonias también elegían esta propuesta. Los alumnos no sólo pasaron el verano entretenidos, sino que hicieron amistades, recuperaron el cara a cara y se alejaron un poco de las pantallas”, aseguró Carranza.