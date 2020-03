A-ha vuelve a la Argentina para recorrer los clásicos de su carrera

El trío noruego A-ha, ícono de la música pop de los '80, regresará después de cinco años a la Argentina con su gira "Hunting High And Low 2020" para presentarse el próximo 5 de septiembre en el estadio Movistar Arena.

La banda formada por Morten Harket (voz), Magne Furuholmen (teclado) y el Pål Waaktaar-Savoy (guitarra), que vendió más de 55 millones de álbumes y dominó las listas de pop en todo el mundo durante los años 80, está celebrando el 35 aniversario de su álbum debut "Hunting High And Low" y su clásico éxito "Take On Me".

El trío también obtuvo éxitos mundiales con los temas "The Living Daylights", "Cry Wolf" y "I've Been Losing You".

Su lanzamiento más reciente fue una colección de MTV Unplugged en 2017 con colaboraciones con Ian McCulloch y Alison Moyet de Echo & The Bunnymen.

Tras su última presentación en el 2015 en Buenos Aires, en el Luna Park, el conjunto se presentará en Movistar Arena (Humboldt 450) el sábado 5 de septiembre para volver a recorrer todos los clásicos de su carrera.