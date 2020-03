Las rurales puntanas, unidas, adhieren al paro agropecuario

El campo está en pie de guerra con el gobierno nacional y San Luis está inmerso en ese clima de confrontación, porque sus organizaciones rurales, que dependen de otras más importantes, acataron la decisión de hacer un paro agropecuario que comenzó ayer a las 0 y terminará en la medianoche del jueves. Es en protesta por la suba de retenciones a la soja, que pasaron del 30 al 33 por ciento en el caso de los principales comercializadores de la oleaginosa, para luego ir en escala descendente de acuerdo al volumen de cada productor.

Pero más allá de las cuestiones políticas de orden nacional, lo cierto es también que la sequía está haciendo estragos en la provincia, lo que agrega un motivo más de preocupación para el agro y la ganadería. Los cultivos de verano (sobre todo soja y maíz) están acusando el calor y la falta de lluvias con rindes por debajo de la media histórica. Y que en ese contexto el gobierno de Alberto Fernández haya insistido con la suba de retenciones terminó con la paciencia de más de uno. Por eso en una asamblea llevada a cabo el 28 de febrero la Sociedad Rural de San Luis, que responde a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a nivel nacional, decidió acompañar la medida de fuerza, que consiste en no comercializar granos y hacienda durante cuatro días.

La Sociedad Rural Río Quinto, de Villa Mercedes, decidió seguir el mismo camino, tal como lo decidió Cartez, su entidad de segundo grado que también está enrolada en CRA, en una asamblea llevada a cabo en Jesús María, Córdoba. "Convocamos a asistir con movilización y de manera pacífica, con presencia sin corte de ruta, haciendo extensivo a la ciudadanía y diferentes sectores productivos", dice el comunicado de la rural mercedina, en el que incluye al resto de las entidades de San Luis.

El Diario se comunicó con Guillermo Pagano, el presidente de la Sociedad Rural de San Luis, quien sufre en carne propia la seca en su campo y se mostró muy contrariado con la decisión de subir las retenciones, "porque es una medida que perjudica a la provincia, el dinero que ponen los productores se va a Buenos Aires y no vuelve. Y como el gobierno provincial también sufre esa falta de fondos, termina aumentando los impuestos, entonces la presión es insoportable, más en un año en el que la campaña viene mal", expresó.

Pagano confirmó que mañana las rurales puntanas harán una asamblea en Fraga, a partir de las 10, para evaluar cómo va el paro y los pasos a seguir. Lo que no quiere es perjudicar a ningún productor: "No obligamos a nadie a seguirnos, si algún criador no tiene pasturas por la seca y tiene que vender hacienda porque no le puede dar de comer, que lo haga tranquilo. Tampoco vamos a cortar rutas. Es una protesta pacífica", aclaró.

En cuanto al conflicto nacional, se mostró conforme con lo que hace CRA, en cambio criticó a Federación Agraria por "blandita".