Merlo: municipales pararán por falta de pago de un beneficio

También reclamarán la reincorporación de once compañeros despedidos en la gestión del nuevo intendente.

Los empleados municipales de la Villa de Merlo realizarán mañana un paro de 24 horas por la falta de pago de una ayuda económica y para demandar la reincorporación de once compañeros despedidos, confirmó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.

El motivo del reclamo es que no les abonaron este mes la Asignación Complementaria Vacacional (ACV), un beneficio destinado a los empleados con hijos de edad escolar que se paga anualmente.

"El viernes pasado, cuando los trabajadores cobraron su salario, tomaron conocimiento de que el intendente, en forma unilateral, decidió no pagar un suplemento de ayuda escolar que cobran los compañeros hace varios años. Nosotros consultamos cuál era el motivo y nos dijeron que no correspondía y no lo iban a pagar. Inmediatamente presentamos una notificación para hacer una asamblea hoy (por ayer) a la mañana", precisó Gatica.

El Diario de la República consulto al jefe comunal de la villa turística, Juan Álvarez Pinto, sobre el problema. "Nosotros estamos abonando lo que nos exige la ley, no estamos incumpliendo nuestras obligaciones como patronal. La asignación para los beneficiarios que tienen chicos que están estudiando se paga todos los años y deben presentar un certificado como alumno regular. La ayuda se pagará en abril con el sueldo de marzo", aseguró.

Tras las asambleas realizadas ayer, el gremio resolvió realizar mañana la medida de fuerza. "La decisión del paro se presentó a Relaciones Labores de Concarán y se notificó al intendente que habrá un cese de actividades con reuniones en los lugares de trabajo. Después veremos si organizamos una movilización", describió Gatica.

El secretario del gremio detalló que ayer a la madrugada comenzaron con los encuentros organizados en el sector de recolección municipal, y el intendente y sus funcionarios se presentaron con la intención de amenazar con que iban a descontarles el día. "Antes de las ocho, cuando estábamos por iniciar la asamblea ampliada en el corralón, el intendente vino acompañado de la Policía con la idea de desarticular el encuentro. Suceso que no prosperó y se decidió ir al paro", relató el sindicalista.

Por su parte, Álvarez Pinto admitió que tuvieron diferencias con el gremio porque hay delegados que están con parte médico. "El propio certificado les prescribe reposo absoluto, por eso no vienen a trabajar y hoy (ayer) estaban en la asamblea. Nosotros les pedimos que se retiren debido a que tienen problemas de salud y si les pasa algo, nosotros como gestión somos los responsables. Por eso llamamos a las fuerzas públicas para que les dijeran que se fueran. No quisieron irse y se hizo un acta", graficó.

Lo que dejó en claro el intendente es que el Municipio respetará la decisión cuando organicen una asamblea, siempre y cuando esté aprobada. "Una vez finalizada, deberán retomar las tareas como sucedió hoy (ayer). Las medidas de fuerza que no sean justificadas las vamos a evaluar y aplicaremos alguna sanción", anunció.