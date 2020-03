Será obligatoria la cuarentena para quienes regresen de países afectados por el COVID-19

El presidente, Alberto Fernández, advirtió que si no se cumple con la medida, se estará “incurriendo en un delito que pone en peligro la salud pública”.

El presidente Alberto Fernández, a través de declaraciones radiales, informó que será obligatoria la cuarentena de 14 días para las personas que lleguen de los países afectados por el coronavirus. Además dijo que quienes incumplan la medida “estarán incurriendo en un delito que pone en peligro la salud pública”, al tiempo que señaló que se baraja suspender los vuelos con Italia.

“Yo dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, sostuvo el mandatario.

En diálogo con FM Delta, el jefe de Estado afirmó que quiere "llevar tranquilidad respecto de que la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo" y remarcó que "está rindiendo frutos" las medidas que implementó el Gobierno nacional para contener la enfermedad.

Según el código penal argentino (artículo 202), será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. En tanto, el artículo 203 dispone multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo", se señala en el texto.

"Todos los casos detectados son importados, de gente que viajó básicamente a Italia", destacó Fernández, quien en ese sentido indicó que se evalúa suspender el trato con ese país europeo.

Al respecto, afirmó: "Frente a Italia que ha dispuesto cerrar fronteras y no dejar que entren ni salgan italianos, en ese caso si no deberíamos nosotros también suspender el trato con Italia por este tiempo. Son temas que discutimos y vamos a resolver en los próximos días".

"También analizamos qué hacer con los espectáculos públicos", concluyó el presidente, al hacer referencia a la reunión interministerial que encabezó el pasado martes en Casa Rosada para analizar la situación de la Argentina frente al coronavirus.

Hasta el momento, en el país se registraron 19 casos de la enfermedad y un paciente fallecido.

NA- Internet