Quieren que el estacionamiento solo funcione en el microcentro

Además proponen que para el cobro no haya tarjetas ni parquímetros, sino una aplicación móvil.

El intendente Maximiliano Frontera anunció en la apertura de sesiones que el estacionamiento medido pasará a ser estatal a partir de abril. El proyecto que enviarán al Concejo Deliberante propone cobrar el servicio solo en el microcentro. Además plantean no utilizar más parquímetros ni tarjetas para cargar el saldo.

Fernando Revello, subsecretario de Transporte, le anticipó a El Diario de la República que presentarán la iniciativa la semana que viene. El funcionario recalcó que buscan poner en marcha "una herramienta ágil y eficiente, y que nos conduzca a una sociedad más ordenada, segura y tecnológica".

Si el Legislativo lo aprueba, el nuevo servicio comenzaría a funcionar el 1º de abril, un día después de que finalice el contrato entre la empresa Eycon y la Comuna.

Revello anticipó que lo llamarán "Semov" (Sistema de Estacionamiento Medido y de Ordenamiento Vehicular) y que se va a extender a 130 cuadras, es decir, unas cuarenta menos que en la actualidad. "El diseño quedará delimitado de la siguiente forma: al este por 9 de Julio, al oeste por Las Heras, al sur por Potosí y Pringles, y al norte por Betbeder y Ardiles. Vamos a colocar señalización en toda el área, que quede bien claro", aseguró. También recalcó que no cobrarán más en los frentes de ningún establecimiento sanitario. "Había mucho malestar por quienes tenían que quedarse en los hospitales o salas, ya que terminaban abonando mucho", dijo.

La hora se mantendrá en $15,25. El subsecretario comentó que más adelante explicarán cuáles serán los montos fraccionados.

"Lo recaudado será para brindar solución a los sectores más vulnerados de la comunidad. Por ello crearemos el FAS (Fondo de Ayuda Social). Una de las cosas que reclamaba la gente es que la empresa se quedaba con el 90 por ciento de lo que ingresaba y solo el 10 quedaba en la ciudad, casi todo se iba a Bahía Blanca. Esto no va a suceder más", aseveró.

Otro de los puntos que plantea el proyecto es que los usuarios tendrán que descargar una aplicación en el celular para marcar el estacionamiento. El responsable de la subsecretaría mencionó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia se encargó de diseñar la App. Aunque todavía no hay más detalles de la herramienta digital, el funcionario indicó que "será muy fácil de usar" y que "solo bastará con un click para que el contador comience a correr. En cuanto finalice, deberá volver a pulsar una opción para cortarlo".

"Van a tener que cargar saldo en los puntos de venta. Habrá comercios adheridos y también podrán hacerlo en la Municipalidad. En una primera etapa será con efectivo, pero la idea es que más adelante puedan abonar con tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Apelamos a que sea un proceso más rápido y cómodo, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los parquímetros ni siquiera funcionan o que cuando vienen turistas deben sí o sí comprar una tarjeta", aclaró.

Quienes no sean de la ciudad o no cuenten con la tecnología necesaria podrán pagar en los negocios para utilizar al servicio.

Por otro lado, Revello mencionó que durante los primeros 45 días llevarán adelante una campaña de concientización para que los usuarios y usuarias se adapten. "Sabemos que va a significar un gran cambio, por eso acompañaremos a la gente. Durante ese período, las tres primeras multas no van a ser válidas, recién a partir de la cuarta comenzarán a contar", explicó.

Además deberán sumar inspectores, que no solo se encargarán de controlar quién paga y quién no, sino que deberán infraccionar a quienes estacionen en doble fila, en ochavas o en garajes. "Estamos capacitándolos para esta tarea. Queremos que cumplan con el rol de policías, porque antes su función era recaudar y no ordenar el tránsito", manifestó.