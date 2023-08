Potrero: analizan implementar el estacionamiento medido

A raíz de la gran cantidad de basura que se acumula en distintos puntos de Potrero de los Funes cada fin de semana, el Municipio evalúa implementar el sistema de estacionamiento medido en algunos sectores del circuito internacional. Señalaron que la idea es que los fondos sean utilizados para contratar trabajadores que limpien los lugares en los que se han arrojado desperdicios. La iniciativa sería evaluada, primero, por la Comuna y luego, presentada al Concejo Deliberante para su tratamiento.

El intendente de la localidad turística, Damián Gómez, viralizó el lunes, en sus redes sociales, el estado en que quedó el circuito luego del fin de semana, donde se puede apreciar la significativa cantidad de basura que dejaron algunos visitantes durante esos días, en lugar de arrojarlos a los tachos que existen en varios sectores.

“La gente debe tomar conciencia con el cuidado del medio ambiente y no dejar los desperdicios tirados por cualquier lugar. Deben tener bolsas en sus autos para ponerla ahí y luego tirarla donde corresponda. Todos los lunes me encuentro con basura que no fue arrojada a los tachos y debo enviar una cuadrilla de trabajadores para que limpien todo el circuito”, precisó Gómez.

Aseguró que la idea es presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para que se pueda cobrar el estacionamiento medido en algunas zonas del circuito. “Mañana (por hoy) tengo una reunión con todo mi equipo técnico y mis asesores para que hablemos de este tema y analizar cómo vamos a direccionarlo. El objetivo es armar un proyecto para presentarlo al Concejo Deliberante y también al gobierno provincial, para que esté al tanto de la iniciativa”, detalló.

El jefe comunal sostuvo que los desperdicios en la vía pública representan un problema todas las semanas y que si se realizara una encuesta entre los vecinos de la localidad serrana, un 95 por ciento coincidiría que todos los lunes, en algunos sectores del circuito, hay mucha basura acumulada.

“Nosotros no es que nos sentimos invadidos, si no que nos sentimos ensuciados por la gente que viene y tira la basura donde no corresponde. Nos pasó en varios eventos que se hicieron y durante el viernes, sábado y domingo, que queda mucha basura. Entonces tengo una presión de limpiarlo con un gasto extra”, resaltó el intendente.

Gómez señaló que después de cada fin de semana, el Municipio debe trasladar personal para que se aboque a la limpieza del circuito, y subrayó que con la aplicación del estacionamiento medido se podrán reunir los fondos para contratar a unos veinte trabajadores para que realicen la tarea.

“Hay tachos, pero la gente no arroja la basura ahí, la tira a dos metros. No es cuestión de tachos o contenedores, es una cuestión de educación de las personas que visitan el lugar”, aseguró.

La iniciativa que analiza la Municipalidad de Potrero de los Fines busca ahora diferenciar cuáles serán los distintos sectores en los que se implementará el sistema de estacionamiento medido, en caso de entrar en vigencia. “Habrá algunos lugares que se les cobrará porque es una cuestión lógica, y otros que serán gratis como en la playa pública”, señaló.

