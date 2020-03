Instalación artística de Sofía Gabras: postales de guitarras y pasiones

En medio del caos de un recital, Sofía Yehie Gabras captura el momento exacto: el movimiento de una mujer que desliza sus dedos sobre las cuerdas de una guitarra, las luces que iluminan a la cantante como si fuera un ángel que acaba de bajar del cielo y las expresiones de gozo y disfrute de una artista que hace lo que ama.

Hace diez años que Sofía se dedica a la fotografía de artistas en vivo y en ese tiempo retrató, entre muchas otras cosas, a mujeres sobre el escenario, a bailarinas y cantantes. De allí surgió su instalación “Mujeres del Rock”, que se puede disfrutar en el Hito del Bicentenario hasta el 5 de abril.

Mujeres como “Mimi” Maura, Karina Alsi e incluso la rockera estadounidense Avril Lavigne son algunas de las retratadas en la muestra. “Me propusieron hacer una muestra por el Día Internacional de la Mujer y me pareció una gran oportunidad, es la primera vez que expongo en San Luis capital. Son todas fotos en vivo, trabajé para diferentes medios de comunicación y bandas y estos son los resultados”, explicó la fotógrafa de 32 años.

“Hay dos gigantografías y el resto son imágenes de quince por veintiuno. Si bien tengo fotos de rollo, en esta oportunidad son todas digitales, aunque no soy muy amante del retoque. Alguna que otra está en blanco y negro porque me pareció que así lucía mejor, más que nada para generar contrastes, pero no trabajo con mucho photoshop”, describió Gabras, quien también estudió la carrera de trabajadora social, aunque por el momento no ejerce esa profesión.

“Comencé a estudiar hace diez años y en paralelo me picó el bichito del arte. Hice danza toda mi vida, mis abuelos de parte paterna son sirios, y griegos del lado de mi mamá. Así que en mi casa siempre se bailó y estuvo la cultura muy arraigada. Cuando era más chica me gustaba mucho el 'under' —movimientos contraculturales que se consideran alternativos y utilizan la música para manifestarlo—, por lo que empecé a tomar fotos en ese contexto y la pegué”, describió la mujer, quien es de Munro, partido de Buenos Aires, pero hace un año se mudó a San Francisco del Monte de Oro.

“Por ahora me dedico solo a la fotografía. Me vine a San Luis porque desde muy niña estuve metida con el servicio social y la injusticia. Además, apoyo las ideas peronistas en un montón de aspectos y, en ese sentido, en esta provincia las políticas públicas se ejercen y acá pude trabajar en el barrio desde otro lugar”, expresó Sofía.