Daiana Alaniz probará suerte en el torneo femenino de ascenso

La Chiru" Daiana Alaniz luchó, buscó y decretó que el fútbol de Buenos Aires le tiene que dar una nueva oportunidad, y postergó cosas muy importantes y significativas para ella, tan solo por volver a estar cerca de la elite en el nacimiento del fútbol profesional.

La profesora de Educación Física de Justo Daract jugará el torneo de Primera B con el club Comunicaciones, buscando un lugar en el fútbol profesional para volver a medirse como lo hizo en el triangular de verano con Boca y River.

"Fue todo muy rápido, tengo una mezcla de sensaciones como cuando tuve que decidir venirme. Ya había estado acá, pero esta vez fue más complicado porque tuve que dejar muchas cosas de lado a la hora de dejar San Luis, pero estoy muy contenta y sin arrepentirme de la decisión que tomé", contó Daiana en una entrevista con el programa "Antes del Mediodía", de FM Lafinur.

La decisión y el viaje fueron intempestivos: en menos de una semana llegó la propuesta del entrenador Leandro Sequeira y la respuesta de la volante creativa que armó las valijas.

"Él era consciente de que era muy rápido todo lo que me proponía, pero bueno, había tenido un par de chances para venir a jugar a Buenos Aires y no me habían movido por dentro, digamos, y cuando hablé con 'Lean' (Sequeira) supe que era el momento porque tengo involucrada la parte afectiva con las chicas y con él, que los conozco y voy a tener la contención de todos ellos".

"La Chiru" había tenido una primera experiencia cuando decidió viajar a probar suerte en 2013 y eligió que sea en River Plate, el club de sus amores. Quedó seleccionada para jugar futsal, pero no le gustó en ese momento y una compañera la llevó a la UBA, donde jugó dos años en primera división.

Volvió a San Luis, se forjó como profesora de Educación Física, se recibió y siguió corriendo detrás de una pelota y cosechando triunfos y títulos a nivel local y nacional, en cancha de 11 y de 5 con la casaca de Juventud o la de Amine, y ayudó mucho a sus compañeras más jóvenes.

"Conozco a parte del equipo de Comunicaciones porque son parte del equipo de la UBA que en su momento cuando yo estuve acá estaban. Ese equipo tuvo un recambio, de hecho cambió el nombre y ahora se llama Defensores y dentro de ese recambio las chicas decidieron ir a otro club (Comunicaciones) y Leandro es el entrenador que también tuve la chance de conocer, cuando yo estaba en la última etapa en la UBA él estaba iniciando su carrera de DT y tuve contacto con él. Me explicó que estaban en zona campeonato, que era un desafío nuevo, que necesitaba delanteras, que tenía abiertas las puertas para que me sume", contó.

No fue una decisión fácil para Daiana porque tuvo que poner en la balanza varias cosas: "Tenemos la ilusión, y me siento parte, de que San Luis llegue a AFA por el fútbol femenino, pero sentí la necesidad de arriesgar y cuando ocurra algo que involucre a San Luis y si me necesitan, seguro voy a volver sin dudarlo. Sentí que en estos meses necesitaba seguir creciendo y bueno, luchar por un ascenso es algo que no me había pasado, algo que le faltaba a mi currículum. Lo tomo como una revancha de volver a Buenos Aires a jugar", se arengó.

Para “La Chiru” el nivel de San Luis está perfectamente a la altura de los equipos de primera división, pero es difícil competir sin la federalización del fútbol femenino. "Si la pelota cubriera más lugares yo podría estar en San Luis sin dejar trabajos, pareja y sin dudas el nivel sería mucho más alto", dice con un dejo de tristeza en medio de esa alegría.

Para cerrar les dejó un mensaje a quienes recién empiezan: "A las chicas les digo siempre que luchen por su sueño, que creo que es lo que nos mueve el alma".