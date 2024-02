"Los primeros partidos nos van a venir bien; después será más duro"

El jueves por la tarde-noche, en AFA se sorteó el fixture del Torneo de Primera División A Femenina que comenzará en marzo y que tendrá al San Luis FC debutando y haciendo historia para la provincia en el fútbol grande del país.

Si bien no surgió de manera oficial la fecha inicial del torneo, que tendrá el atractivo de tener el superclásico en esa primera jornada, se estima que será el 10 de marzo y el equipo puntano debutará de visitante ante Huracán de Parque de los Patricios.

Daiana Alaniz, la capitana del equipo puntano, quien tiene un pasado reciente en Primera División, más precisamente en UAI Urquiza, analizó estas 17 fechas en las que el equipo puntano jugará 8 de local y 9 de visitante: "Creo que las primeras cuatro fechas son equipos que nos vienen bien, porque son los rivales que considero, por mi experiencia, que son los que pueden estar más cercanos al nivel en el que llegamos. Creo que después de la quinta empieza la parte dura, pero tenemos que intentar arrancar bien", explicó la "Chiru".

Fuerza. Alaniz y sus compañeras, en una de las pasadas de la dura pretemporada. Ayer hubo doble turno. Foto: Instagram

San Luis FC tendrá dos encuentros de visitante de arranque y en la fecha 5 tendrá uno de esos partidos que todos los futboleros esperan, ante Boca, acá en la provincia, aunque todavía no se sabe dónde: "Están buenos los equipos que nos tocaron de local (Boca, San Lorenzo y UAI Urquiza, como los más relevantes), pero estaría mucho mejor que nos presten el ‘Juan Gilberto Funes’ y que podamos jugar ahí, porque en lo que va de la preparación todavía no lo podemos usar; estamos esperando esa respuesta. Sería muy triste tener semejante estadio y no poder usarlo. Ojalá todo se acople para que podamos tener un espectáculo tan lindo para la provincia, tan esperado y que sea en la casa del fútbol de San Luis".

El club ya volvió a la normalidad en lo administrativo, pero sigue habiendo inconvenientes para las chicas, como palos en las ruedas invisibles: "Estamos rebuscándonos para organizarnos con los predios para entrenar. La realidad es que podríamos estar mucho mejor, pero no nos metemos mucho, porque todo esto ya nos desgastó bastante. Trato de disfrutar de los entrenamientos y enfocarme en jugar".

El equipo estuvo intervenido un mes y fue un mes perdido de pretemporada, y eso puede ser costoso. "Venimos bien con la preparación, pero nos faltan algunas cosas. No llegaron aún los refuerzos, nos falta una arquera; estamos a destiempo de otros equipos. Estamos trabajando muy duro desde lo físico, pero en lo futbolístico también tenemos un retraso con respecto a los demás, que tuvieron amistosos y Copa Federal, pero es la realidad que tenemos y debemos adaptarnos".

Redacción/MGE