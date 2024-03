Daiana Alaniz: "Es doloroso no jugar en el estadio"

El Gobierno de San Luis no quiere que San Luis FC sea local en el estadio provincial "Juan Gilberto Funes" de La Punta. Y la capitana del equipo, Daiana Alaniz, mostró su desazón por esta decisión.

"Es doloroso no jugar en el estadio. Fue nuestra casa dos años seguidos y que no te lo presten es doloroso para nosotras y para la provincia. Es algo que no debemos callarnos, es una infraestructura de la provincia y nos merecemos jugar ahí", dijo Daiana Alaniz, la capitana de San Luis FC.

Además, la deportista aseguró: "Iremos donde tengamos el espacio, pero duele que no te presten un espacio que es para el deporte de San Luis".

Las "Pibas" debutarán como locales en la Primera A el sábado a las 15:30 en el estadio "Socios Fundadores" de Estancia Grande, ante SAT de Buenos Aires.